Το μίνι ηλεκτρικό SUV θα κυκλοφορήσει το 2026 και στην έκθεση του Μονάχου η Volkswagen θα το παρουσιάσει ως concept car.

Το project «μίνι ηλεκτρικό SUV» του Volkswagen Group - με μοντέλα για τις Volkswagen, Cupra και Skoda - άργησε ένα έτος, καθώς τα αυτοκίνητα επρόκειτο αρχικά να λανσαριστούν το φέτος. Τελικά αυτό θα γίνει το 2026, με βασική τιμή κάτω από τις 25.000 ευρώ.

Το concept car είχε αρχικό όνομα ID. 2all, όμως το όνομα του μοντέλου παραγωγής παραμένει άγνωστο. Η γερμανική μάρκα έκανε πάντως γνωστό ότι θα παρουσιαστεί σε πρωτότυπη μορφή στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (8-14 Σεπτεμβρίου) και πρόκειται για ένα προσιτό ηλεκτρικό SUV στην κατηγορία του T-Cross.

Στο Μόναχο η Volkswagen θα αποκαλύψει και τη δεύτερη γενιά του T-Roc, το οποίο θα εφοδιάζεται με σύστημα full hybrid.