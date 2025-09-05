Ο παγκόσμιος πρωταθλητής συμβουλεύει τον οδηγό της McLaren να συνεχίσει να πιέζει για την κατάκτηση του τίτλου παρά την εγκατάλειψη στο Ζάντβορτ.

Ο Μαξ Φερστάπεν έσπευσε να στηρίξει τον Λάντο Νόρις μετά το απογοητευτικό του αποτέλεσμα στο Grand Prix Ολλανδίας, τονίζοντας ότι η μάχη για το πρωτάθλημα είναι ακόμη ανοιχτή. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren βρισκόταν στη δεύτερη θέση όταν πρόβλημα αξιοπιστίας τον ανάγκασε να εγκαταλείψει λίγους γύρους πριν την καρό σημαία, δίνοντας την ευκαιρία στον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, να πανηγυρίσει μια άνετη νίκη στο Ζάντβορτ.

Το πλήγμα για τον Βρετανό ήταν διπλό: πέρα από την απώλεια ενός πολύτιμου αποτελέσματος, ο Νόρις έμεινε πλέον 34 βαθμούς πίσω από τον Αυστραλό στο πρωτάθλημα οδηγών.

New footage unlocked 🔓



Parc ferme & podium scenes ✨#McLaren pic.twitter.com/ko8icO8zjy — McLaren (@McLarenF1) September 1, 2025

Η οπτική ενός πολυπρωταθλητή

Ο Ολλανδός ξέρει όσο λίγοι την πίεση μιας μάχης τίτλου. Το 2021 κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα απέναντι στον Λίουις Χάμιλτον, σε μια σεζόν που κρίθηκε με αμφιλεγόμενο τρόπο στο Άμπου Ντάμπι.

Μετά τον αγώνα στο Ζάντβορτ, ο Φερστάπεν ρωτήθηκε για την τροπή που πήρε το πρωτάθλημα με την εγκατάλειψη του Νόρις. Ερωτώμενος σχετικά με το τι συμβουλή θα έδινε στον Βρετανό, ο οδηγός της Red Bull Racing είπε:

«Δεν είναι στο χέρι του. «Απλά πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά, να προσπαθεί να κερδίζει αγώνες. Τόσο απλά».

Η μάχη των teammates δεν είναι απλή υπόθεση

Ο Φερστάπεν εξήγησε ότι η μάχη μεταξύ teammates έχει ιδιαιτερότητες, αλλά παραμένει πιο «καθαρή» από όταν δύο οδηγοί διαφορετικών ομάδων συγκρούονται για τον τίτλο:

«Όταν είστε teammates, έχετε το ίδιο μονοθέσιο, τις ίδιες ευκαιρίες. Είναι λίγο πιο περίπλοκο από το να μάχεσαι με οδηγό άλλης ομάδας, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλοί αγώνες και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Όπως είπε και ο Όσκαρ, δεν ξέρεις αν θα προκύψει μια μηχανική βλάβη ή όχι, αυτά είναι εκτός ελέγχου. Δεν είναι ιδανικό, αλλά υπάρχουν αρκετοί αγώνες για να το γυρίσεις ή όχι. Ο χρόνος θα δείξει».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.