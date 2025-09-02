Τεράστιο πλήγμα δέχθηκε ο Βρετανός οδηγός στο Ζάντβορτ με την εγκατάλειψή του, όμως δεν πρόκειται να το βάλει κάτω.

Ο Λάντο Νόρις έχασε την pole position για μόλις 0,012 δευτερόλεπτα από τον treammate του και φαινόταν έτοιμος να περιορίσει τις απώλειες με μια δεύτερη θέση του GP Ολλανδίας. Όμως, επτά γύρους πριν το τέλος αγώνα, η MCL39 σταμάτησε στην πίστα λόγω μηχανικού προβλήματος, αναγκάζοντάς τον σε εγκατάλειψη.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον αγώνα ο Νόρις εμφανίστηκε απογοητευμένος με την εξέλιξη αυτή: «Δεν ξέρω ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα, ο κινητήρας απλά έσβησε και αυτό ήταν. Ήταν απολύτως στιγμιαίο. Δεν έφταιγα εγώ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν ήταν το Σαββατοκύριακό μου. Χθες είχα ατυχία με τον άνεμο, σήμερα με την εγκατάλειψη. Ήταν σκληρό, απογοητευτικό, σίγουρα πονάει από πλευράς πρωταθλήματος. Είναι πολλοί βαθμοί που χάθηκαν τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα. Δεν ήταν κάτι που μπορούσα να ελέγξω, οπότε το δέχομαι και προχωράω».

Agony for Norris, and potentially a pivotal moment in the 2025 drivers' title race#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EdZLHYvlHA — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Το πλεονέκτημα στον Πιάστρι

Με τον Πιάστρι να φτάνει στη έβδομη νίκη του για φέτος, η διαφορά του από τον Νόρις εκτοξεύτηκε στους 34 βαθμούς με εννέα αγώνες να απομένουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Βρετανός πρέπει να καλύψει κατά μέσο όρο τέσσερις βαθμούς σε κάθε GP.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως το Ζάντβουρτ ίσως αποτελέσει σημείο καμπής: «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω να κερδίσω κάθε αγώνα. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα δώσω τα πάντα. Ειλικρινά, θεωρώ ότι το Σαββατοκύριακο πήγε καλά. Στις κατατακτήριες δεν έχασα πολλά, ήμουν συνεχώς σε καλό ρυθμό. Υπάρχουν κάποια μικρά σημεία βελτίωσης, αλλά αν δεν ήταν μια ριπή ανέμου θα είχα πάρει την pole και ο αγώνας σήμερα θα έμοιαζε διαφορετικός. Ο ρυθμός μας ήταν πολύ δυνατός».

Norris just walked passed and our stand stood up and applauded him. #f1 #DutchGP pic.twitter.com/Yi8Own5dRe August 31, 2025

Ένας εξαιρετικός αντίπαλος

Ο Νόρις αναφέρθηκε και στη μάχη του με τον Πιάστρι, η οποία από εδώ και πέρα παίρνει διαφορετική τροπή:

«Είναι πολύ κοντά. Έχω έναν εξαιρετικό teammate, είναι δυνατός και γρήγορος σε κάθε συνθήκη. Είναι δύσκολο να καλύψεις έδαφος απέναντι σε κάποιον που είναι καλός σχεδόν σε κάθε περίσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εγκατάλειψη δεν βοήθησε στη μάχη του τίτλου. Το μόνο που έκανε ήταν να δυσκολέψει περισσότερο την προσπάθειά μου και να με βάλει υπό μεγαλύτερη πίεση. Αλλά τώρα η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που μπορώ να χαλαρώσω λίγο και απλώς να πάω για όλα».

