Ο ‘Ελφιν Έβανς κατέκτησε τη δεύτερη φετινή του νίκη αυξάνοντας το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα, με την ιαπωνική ομάδα να κάνει το 1-2-3-4 εντός έδρας.

Ο Έλφιν Έβανς κυριάρχησε στις δύσκολες ασφάλτινες ειδικές διαδρομές του Ράλλυ Ιαπωνίας, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη φετινή του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) επικρατώντας του Σεμπαστιάν Οζιέ. Ο Ουαλός οδηγός και ο συνοδηγός του, Σκοτ Μάρτιν, πραγματοποίησαν μια αλάνθαστη εμφάνιση και στις 20 ασφάλτινες ειδικές διαδρομές του αγώνα, με αποτέλεσμα ο Έβανς να γίνει ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία του συγκεκριμένου ράλλυ, πετυχαίνοντας την τρίτη του νίκη στο θεσμό, με διαφορά 12,8 δευτερολέπτων από τον Οζιέ.

Η Toyota κυριάρχησε ολοκληρωτικά στον τελευταίο ασφάλτινο αγώνα της εποχής των αυτοκινήτων Rally1, «κλειδώνοντας» τις τέσσερις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης στην πατρίδα της. Ο Σάμι Παγιάρι ανέβηκε για πέμπτη φορά φέτος στο βάθρο τερματίζοντας τρίτος (+51,4 δευτερόλεπτα), ενώ ο Τακαμότο Κατσούτα ακολούθησε στην τέταρτη θέση (+1 λεπτό και 3,5 δευτερόλεπτα). Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Έβανς αύξησε το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, έχοντας διαφορά 20 βαθμών έναντι του Κατσούτα.

Οι ανατροπές του καιρού και η εγκατάλειψη του Σόλμπεργκ

Παρά το γεγονός ότι η μεταφορά του αγώνα από το φθινόπωρο στην άνοιξη άφηνε προσδοκίες για ζεστό και ξηρό καιρό, η βροχή το βράδυ της Πέμπτης δυσκόλεψε τις συνθήκες στο οδόστρωμα το πρωί της Παρασκευής. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ξεκίνησε δυναμικά παίρνοντας την πρωτοπορία μετά την πρώτη ειδική διαδρομή, όμως ο Έβανς εκμεταλλεύτηκε τη σειρά εκκίνησής του και με έναν εξαιρετικό χρόνο στην ειδική διαδρομή «Isegami’s Tunnel» πέρασε στην κορυφή, κλείνοντας την Παρασκευή με προβάδισμα 15,7 δευτερολέπτων έναντι του Σόλμπεργκ.

Η μάχη συνεχίστηκε το Σάββατο με τον Σόλμπεργκ να μειώνει προσωρινά τη διαφορά στα 10,6 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας δύο ειδικές διαδρομές το πρωί. Ωστόσο, οι ελπίδες του Σουηδού για τη νίκη εξανεμίστηκαν στην 10η ειδική διαδρομή, όταν έχασε τον έλεγχο του GR Yaris και προσέκρουσε σε κολόνα, προκαλώντας οριστική ζημιά στην πίσω δεξιά ανάρτηση του αυτοκινήτου του. Ο Σόλμπεργκ επέστρεψε στον αγώνα την Κυριακή υπό το καθεστώς Super Rally, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει τους 10 μέγιστους βαθμούς της «Super Sunday» και της Power Stage.

Οι επιδόσεις των πληρωμάτων και η εικόνα της Hyundai

Μετά την έξοδο του Σόλμπεργκ, ο Σεμπαστιάν Οζιέ σταθεροποιήθηκε στη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να καταφέρει να ασκήσει ουσιαστική πίεση στον Έβανς, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες με τη διαχείριση των σκληρών ελαστικών της Hankook και τη θέση εκκίνησής του. Την ίδια στιγμή, ο Τακαμότο Κατσούτα είδε τις πιθανότητές του για τη νίκη να περιορίζονται από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή, όταν είχε ένα κλατάρισμα μετά από έξοδο σε υγρό σημείο, γεγονός που επηρέασε τη στρατηγική των ελαστικών του, αν και κατάφερε τελικά να ανακάμψει από την έκτη στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Για τη Hyundai, ο αγώνας επιβεβαίωσε τις παραδοσιακές αδυναμίες του i20 N στις ασφάλτινες επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης. Ο Αντριέν Φουρμό ρίσκαρε με ένα επιθετικό στήσιμο για στεγνό οδόστρωμα και, παρόλο που δυσκολεύτηκε στην υγρασία της Παρασκευής, δικαιώθηκε όταν οι συνθήκες στέγνωσαν το Σάββατο, τερματίζοντας πέμπτος ως ο κορυφαίος οδηγός της κορεατικής μάρκας. Αντίθετα, ο Τιερί Νεβίλ, ο οποίος βρισκόταν προσωρινά τέταρτος το πρωί της Παρασκευής, υποχώρησε στην έκτη θέση αντιμετωπίζοντας έλλειψη πρόσφυσης με τα σκληρά ελαστικά και μια βλάβη στο χειρόφρενο το απόγευμα του Σαββάτου.

Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας και η μάχη στο WRC2

Στην τρίτη του προγραμματισμένη εμφάνιση για φέτος, ο Χέιντεν Πάντον σημείωσε μια σταθερή και έξυπνη εμφάνιση, τερματίζοντας στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης. Πίσω του, ο Τζον Άρμστρονγκ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της M-Sport Ford στην όγδοη θέση, ξεπερνώντας μια μικρή επαφή με τις μπαριέρες το Σάββατο και ένα πρόβλημα στην ενδοεπικοινωνία του πληρώματος λόγω υγρασίας, ενώ ομόσταυλός του, Τζος ΜακΈρλιαν, ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα, έχοντας χάσει νωρίτερα πολύτιμο χρόνο λόγω αλλαγής τροχού στην πέμπτη ειδική διαδρομή.

Στην κατηγορία WRC2, η μάχη για την κορυφή κρίθηκε στις λεπτομέρειες των τελευταίων χιλιομέτρων του αγώνα. Ο Νικολάι Γκριάζιν κατέκτησε τη νίκη για λογαριασμό της Lancia, εκμεταλλευόμενος το τετ-α-κε που είχε ο Αλεχάντρο Κατσόν στην προσπάθειά του να ανατρέψει τη μικρή διαφορά των 2,8 δευτερολέπτων που τον χώριζε από την πρώτη θέση.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το εμβληματικό «Ράλλυ των Θεών», το δικό μας Ράλλυ Ακρόπολις, που θα διεξαχθεί το διάστημα 25-28 Ιουνίου.

» Γενική κατάταξη