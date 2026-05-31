Η ισπανική μάρκα παρουσιάζει το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πόλης μέσα από ένα ξεχωριστό πολιτιστικό κίνημα για τους κανόνες της επιτυχίας.

Η CUPRA ανακοίνωσε την έναρξη της παγκόσμιας καμπάνιας λανσαρίσματος για το νέο της μοντέλο, CUPRA Raval, με τίτλο «University of the Streets». Πρόκειται για ένα αμιγώς 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο έχει αναπτυχθεί με σκοπό να αποτελέσει έναν πραγματικό «game changer» στην κατηγορία του, εισάγοντας μια ριζοσπαστική προσέγγιση στην αστική κινητικότητα.

Η κεντρική ιδέα της καμπάνιας, η οποία είναι εμπνευσμένη από το πνεύμα «Beyond Rebel, Raval», βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι δρόμοι διδάσκουν τα πιο ουσιαστικά και βαθιά μαθήματα ζωής, πολύ περισσότερο από τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, η καμπάνια αποτυπώνει τη νοοτροπία της συνεχούς μάθησης και της εξέλιξης, επιδιώκοντας να εμπνεύσει μια νέα γενιά οδηγών και δημιουργών να βρουν τον δικό τους, αυτόνομο δρόμο προς την επιτυχία.

Πολυσυλλεκτική συμμετοχή από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού

Στην ταινία της καμπάνιας συμμετέχει ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο διεθνών προσωπικοτήτων, φέρνοντας κοντά διαφορετικά στοιχεία από τον χώρο της μουσικής, των σπορ και της urban κουλτούρας. Μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών περιλαμβάνονται οι καλλιτέχνες Νάθυ Πελούσο, Γκιταρίκα ντε λα Φουέντε, Κιμ Πέτρας, Θεοντόρα και Λάνσεϊ Φουξ. Παράλληλα, εξαιρετικά δυναμική είναι η παρουσία των παικτών και παικτριών της Μπαρτσελόνα (FC Barcelona), Βίκυ Λόπεθ, Πέδρι, Φερμίν Λόπεθ, Πάου Κουμπαρσί, Αλεχάνδρο Μπαλντέ και Φεράν Τόρες.

Το σκηνικό της ταινίας εξελίσσεται με φόντο τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, η οποία μεταμορφώνεται σε έναν παγκόσμιο κόμβο πολιτισμικής συζήτησης. Η αφήγηση, η οποία υποστηρίζεται μουσικά από μια δυναμική επανεκτέλεση του εμβληματικού κομματιού «Gangsta’s Paradise», επαναπροσδιορίζει μια παραδοσιακή ομιλία αποφοίτησης, μεταφέροντας σταδιακά τη δράση από το αυστηρό ακαδημαϊκό περιβάλλον στους δρόμους. Όπως υπογράμμισε ο Πάτρικ Σίβερς, Παγκόσμιος Επικεφαλής Μάρκετινγκ της CUPRA, η καμπάνια αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση ότι οι εμπειρίες του δρόμου διαμορφώνουν τον σύγχρονο πολιτισμό και το ταλέντο.

Η ταυτότητα του CUPRA Raval και η ηλεκτρική στρατηγική

Το CUPRA Raval ενσαρκώνει πλήρως αυτή τη φιλοσοφία, όντας ένα μοντέλο με μήκος μόλις τέσσερα μέτρα, το οποίο συνδυάζει τον εντυπωσιακό σχεδιασμό, τις ηλεκτρισμένες επιδόσεις και μια έντονα οδηγοκεντρική προσέγγιση. Το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί εξ ολοκλήρου στη Βαρκελώνη, ενώ η αναμενόμενη τιμή εκκίνησής του στην ευρωπαϊκή αγορά θα διαμορφώνεται περίπου στα 26.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα του ηλεκτρικού κόσμου της CUPRA σε μια νέα αστική γενιά.

Η παραγωγή του 100% ηλεκτρικού μοντέλου θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Martorell μέσα στο 2026, αποτελώντας βασικό πυλώνα της μεγαλύτερης ιστορικής μεταμόρφωσης της εταιρείας. Η SEAT & CUPRA, μέσω του στρατηγικού έργου «Future: Fast Forward» και σε συνεργασία με τον Όμιλο Volkswagen, την PowerCo και επιπλέον εταίρους, υλοποιεί μια επένδυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό να μετατρέψει την Ισπανία σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

