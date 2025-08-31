Μετά τον Χάμιλτον και ο Λεκλέρ τέθηκε εκτός αγώνα στο Grand Prix Ολλανδίας.

Δραματική εξέλιξη είχε το Grand Prix Ολλανδίας για τη Scuderia Ferrari. Μετά την εγκατάλειψη του Λούις Χάμιλτον στον 23ο γύρο, την ίδια τύχη είχε και ο Σαρλ Λεκλέρ.

Βγαίνοντας από τα pits στον 53ο γύρο, ο Μονεγάσκος δέχτηκε πίεση από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes. Ο Ιταλός προσπάθησε να περάσει στη στροφή 3, με τα δύο μονοθέσια να έχουν επαφή.

Ο Λεκλέρ εγκατέλειψε, ενώ ο Αντονέλι δέχτηκε ποινή 10 δλ. από τους αγωνοδίκες.