O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 έχασε τον έλεγχο της Ferrari στην έξοδο της στροφής 3.

To Grand Prix Ολλανδίας ολοκληρώθηκε άδοξα για τον Λούις Χάμιλτον. Κατά τον 23ο γύρο του αγώνα στο Ζάντβορτ, ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο της SF-25 κατά την έξοδο της στροφής 3, με την έντονη κλίση, ενώ ήταν 6ος στην κατάταξη.

Ως αποτέλεσμα, το μονοθέσιο της Ferrari χτύπησε με δύναμη στον τοίχο και έσπασε η εμπρός δεξιά ανάρτηση. Αμέσως βγήκε στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας, με αρκετούς οδηγούς να επιλέγουν να κάνουν pit stop.