To YangWang U9 είναι το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο (vid)

Το hypercar της BYD κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας για EV στην πίστα Papenburg της Γερμανίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Η YangWang, premium μάρκα της BYD, έγραψε ιστορία στις 8 Αυγούστου 2025 στην πίστα δοκιμών ATP στο Παπενμπούργκ της Γερμανίας. Το νέο U9 Track Edition κατέγραψε τελική ταχύτητα 472,41 χλμ./ώρα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καθιστώντας το πλέον το ταχύτερο EV στον κόσμο.

Τεχνολογία σε νέα όρια

Το U9 Track Edition βασίζεται στην πλατφόρμα e⁴ με τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, απόδοσης 555 kW ο καθένας, που φτάνουν συνολικά πάνω από 3.000 ίππους. Οι κινητήρες «στροφάρουν» στις 30.000 σ.α.λ., ενώ η αναλογία ισχύος/βάρους αγγίζει τους 1.217 ίππους/τόνο – τιμές που ξεπερνούν ακόμα και τα πιο ακραία hypercar με θερμικό κινητήρα.

Η αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 1200V με εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης εξασφαλίζει συνεχή παροχή ισχύος σε ακραίες συνθήκες, ενώ η ανάρτηση DiSus-X Intelligent Body Control κρατά το αυτοκίνητο σταθερό ακόμη και στις υψηλότερες ταχύτητες, καταστέλλοντας κλίσεις και μεγιστοποιώντας την πρόσφυση.

Το U9 Track Edition διατηρεί την αεροδυναμική φιλοσοφία του U9 παραγωγής, ενισχυμένη με ανθρακονημάτινα βοηθήματα. Σε συνεργασία με την Giti Tire αναπτύχθηκε νέο semi-slick ελαστικό, ειδικά σχεδιασμένο για αντοχή και σταθερότητα σε ταχύτητες πάνω από 450 χλμ./ώρα.

Ο οδηγός που έγραψε ξανά ιστορία

Πίσω από το τιμόνι ήταν ο Γερμανός επαγγελματίας Μαρκ Μπάσενγκ, ο οποίος είχε σημειώσει και το προηγούμενο ρεκόρ για EV το 2024. Όπως δήλωσε: «Πέρυσι νόμιζα ότι είχα φτάσει στο αποκορύφωμα. Δεν περίμενα να σπάσω το δικό μου ρεκόρ τόσο σύντομα — αλλά να που είμαστε εδώ, με νέες τεχνολογίες που το κατέστησαν δυνατό.»

Με το κατόρθωμα αυτό, η YangWang φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του βιώσιμου supercar, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο οικολογία, αλλά και ταχύτητα, καινοτομία και συγκίνηση.