Νέα εποχή ξεκινά για το infotainment της μάρκας και οι λόγοι είναι καθαρά λειτουργικοί.

Η περιστρεφόμενη οθόνη ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό σχεδιαστικό «τρικ» της BYD όταν εμφανίστηκε στην ευρωπαϊκή αγορά: ένα πάνελ που άλλαζε προσανατολισμό από landscape σε portrait με το πάτημα ενός κουμπιού, δίνοντας στο εσωτερικό μια αίσθηση τεχνολογικής επίδειξης. Όμως αυτή η εποχή φτάνει στο τέλος της. Η BYD επιβεβαίωσε ότι τα νέα της μοντέλα –ξεκινώντας από το Atto 2– θα σταματήσουν να διαθέτουν περιστρεφόμενη οθόνη και ότι σταδιακά το σύστημα θα καταργηθεί από ολόκληρη την γκάμα.

Ο λόγος δεν είναι αισθητικός, αλλά καθαρά λειτουργικός. Όπως εξήγησε η αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, η κάθετη διάταξη της οθόνης δημιουργούσε περιορισμούς στη συνεργασία με εφαρμογές τρίτων – κυρίως το Apple CarPlay και το Android Auto. «Αν θέλουν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία, τότε μια περιστρεφόμενη οθόνη τους περιορίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η εταιρεία επιδιώκει πολύ στενότερη συνεργασία με Google και Apple τα επόμενα χρόνια.

Η BYD διαπίστωσε επίσης ότι, παρά τον ενθουσιασμό που προκαλούσε ο μηχανισμός, η πραγματική χρήση του ήταν μικρή. Οι οδηγοί απολάμβαναν την ιδέα, αλλά στην πράξη ελάχιστοι άλλαζαν συχνά προσανατολισμό. Παράλληλα, οι δημοφιλέστερες εφαρμογές πλοήγησης και ψυχαγωγίας είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε landscape mode, κάτι που ενίσχυσε την απόφαση της εταιρείας να υιοθετήσει πλέον σταθερή οθόνη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού της BYD. Με σχέδιο διπλασιασμού του δικτύου λιανικής στην Ευρώπη το 2026 και έντονη έμφαση στη διεθνή επέκταση, η εταιρεία θέλει να προσφέρει πιο «καθαρή» και πιο συμβατή ψηφιακή εμπειρία, απαλλαγμένη από τεχνικούς συμβιβασμούς.

