Σαν Σήμερα: Ο Ρόσμπεργκ εκπλήρωσε το παιδικό του όνειρο (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με σπουδαίες αναμνήσεις να επανέρχονται στο προσκήνιο. Πριν από 9 χρόνια ζήσαμε μία μοναδική μάχη ανάμεσα σε δύο teammates για την κατάκτηση του τίτλου της Formula 1. Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο αγώνων του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, ενώ επιστρέφει για μία ακόμη ημέρα το WRC με το Ράλλυ Μ. Βρετανίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, γεννήθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής μοτοσυκλετών, Τρόι Κόρσερ. Ο Αυστραλός κατέκτησε δύο φορές τον παγκόσμιο τίτλο στα Superbikes. Ο πρώτος ήταν το 1996 με την Ducati, και ο δεύτερος το 2005 με τη Suzuki.

Σαν σήμερα το 1991, ο Γιούχα Κάνκουνεν πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC), με μια Lancia Delta 16V. Δεύτερος ήταν ο Κένεθ Έρικσον με ένα Mitsubishi Galant και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ Sr., με ένα Toyota Celica ST165.

Σαν σήμερα το 2011, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1, το τελευταίο εκείνης της σεζόν. Με το πρωτάθλημα να έχει κριθεί, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήγαινε ολοταχώς για μία ακόμη νίκη. Ωστόσο ένα πρόβλημα στον κιβώτιο ταχυτήτων του επέτρεψε στον Μαρκ Ουέμπερ να τον φτάσει, να τον προσπεράσει και να πάρει τη νίκη. Τρίτος τερμάτισε ο Τζένσον Μπάτον της McLaren.

Σαν σήμερα το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ άντεξε στην αφόρητη πίεση του Λιούις Χάμιλτον και τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Ο Βρετανός ηγούνταν του αγώνα, αλλά στο τελευταίο μέρος του μείωσε ρυθμό ώστε οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαξ Φερστάπεν να μπουν στη μάχη της νίκης. Ο Βρετανός κρατούσε απόσταση ασφαλείας από τον αντίπαλό του, όμως ο Ρόσμπεργκ δεν έχασε τελικά τη θέση.

Έτσι ο Γερμανός, κατέκτησε τον μοναδικό του τίτλο στην F1 και πλαισίωσε τον πατέρα του, Κέκε, στη λίστα των πρωταθλητών του σπορ. Ο Φέτελ της Ferrari συμπλήρωσε το βάθρο του αγώνα. Μόλις πέντε μέρες αργότερα, ο Ρόσμπεργκ ανακοίνωσε απροσδόκητα την απόσυρσή του από τους αγώνες.

Φωτογραφίες: Formula_stats/Twitter-X