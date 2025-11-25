Η Hyundai ανοίγει νέο ευρωπαϊκό κέντρο δοκιμών στη Γερμανία

Το «Square Campus» ενισχύει την ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς και την τεχνική αυτονομία της Hyundai στην Ευρώπη

Η Hyundai προχωρά σε μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις της στην Ευρώπη, εγκαινιάζοντας στο Ρισελσχάιμ της Γερμανίας το νέο τεχνολογικό συγκρότημα «Square Campus». Πρόκειται για μια επένδυση 150 εκατ. ευρώ, η οποία ενισχύει το έργο του Hyundai Motor Europe Technical Center και σηματοδοτεί το μεγαλύτερο βήμα εξέλιξης των εγκαταστάσεων από το 2003.

Το νέο κέντρο καλύπτει 25.000 τ.μ. και διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους ημι-ανηχοϊκούς θαλάμους στον κόσμο, επιτρέποντας ακριβείς δοκιμές θορύβου και κραδασμών ανεξαρτήτως καιρού. Παράλληλα, τα εργαστήρια δυναμομέτρησης δίνουν τη δυνατότητα εξέλιξης ηλεκτρικών, υβριδικών και θερμικών κινητήρων, ενώ ένας σύγχρονος προσομοιωτής οδήγησης, τα κέντρα δοκιμών φόρτισης και οι χώροι ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων ενισχύουν την τεχνική αυτονομία του Ομίλου.

Στρατηγική προτεραιότητα αποτελούν τεχνολογίες όπως τα συστήματα υποβοήθησης (ADAS), η κυβερνοασφάλεια, καθώς και τα Over-the-Air Updates, τα οποία μπορούν πλέον να αξιολογηθούν σε ελεγχόμενες συνθήκες αλλά και σε προσομοίωση πραγματικών σεναρίων. Ο διευθυντής του HMETC, Τάιρον Τζόνσον, σημείωσε ότι το Square Campus αποτελεί κομβικό στοιχείο της μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής στρατηγικής της Hyundai, ενισχύοντας τις δυνατότητες έρευνας και συνεργασίας μεταξύ των μαρκών του Ομίλου.

Το νέο κέντρο ενσωματώνει και λύσεις βιωσιμότητας – από φωτοβολταϊκά μέχρι ανακυκλωμένα υλικά – και λειτουργεί συμπληρωματικά με τις δοκιμές του Ομίλου στο Nürburgring. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την ανάπτυξη των επόμενων Hyundai και Kia που θα δούμε στους ευρωπαϊκούς δρόμους.