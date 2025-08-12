YangWang U9 Track Edition: 3.000 ίπποι στην πρίζα (vid)

Η κινεζική θυγατρική της BYD παρουσιάζει την ακραία έκδοση του ηλεκτρικού της hypercar, με τέσσερις κινητήρες και επιδόσεις που ξεπερνούν τα ευρωπαϊκά ιερά τέρατα.

Η YangWang, η πολυτελής θυγατρική της BYD που κάνει αισθητή την παρουσία της στην παγκόσμια σκηνή με τεχνολογικά εντυπωσιακά και πανάκριβα μοντέλα, επιστρέφει στο προσκήνιο με κάτι που μοιάζει βγαλμένο από επιστημονική φαντασία. Μετά το «απλό» U9 των 1.287 ίππων, έρχεται το νέο U9 Track Edition - ένα ηλεκτρικό hypercar που σπάει κάθε μέτρο σύγκρισης, αποδίδοντας 3.000 ίππους και στοχεύοντας να ξεπεράσει ακόμη και τους πανάκριβους ευρωπαϊκούς αντιπάλους της.

Τέσσερις κινητήρες – 3.000 άλογα

Στην καρδιά του U9 Track Edition βρίσκονται τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, που αποδίδουν από 744 ίππους (555 kW) ο καθένας. Ο συνολικός συνδυασμός των 2.200 kW μεταφράζεται σε επιδόσεις που, μέχρι πριν λίγα χρόνια, θα θεωρούνταν αδιανόητες για όχημα παραγωγής. Και όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο που είναι νόμιμο για κυκλοφορία σε δημόσιους δρόμους.

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν η μέγιστη ισχύς θα είναι διαθέσιμη σε κάθε χρήση ή αν θα περιορίζεται σε συνθήκες δρόμου για λόγους οδικής ευχρηστίας. Αλλά ακόμη και το ενδεχόμενο να μη «δουλεύουν» όλα τα άλογα ταυτόχρονα, δεν μειώνει το σοκ που προκαλεί ο αριθμός.

Σχεδίαση και αεροδυναμική

Το Track Edition βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ήδη εντυπωσιακή αισθητική του βασικού U9, αλλά ενσωματώνει στοχευμένες αεροδυναμικές βελτιώσεις. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το νέο splitter που αυξάνει την κάθετη δύναμη στους εμπρός τροχούς, ενώ η οροφή είναι πλέον από ανθρακονήματα για μείωση βάρους.

Οι ζάντες 20 ιντσών φορούν ελαστικά πλάτους 325 χιλιοστών εμπρός και πίσω, προσφέροντας τεράστια αποθέματα πρόσφυσης. Στο πίσω μέρος παραμένει η αεροτομή τύπου swan neck και ο επιβλητικός διαχύτης, στοιχεία που φωνάζουν «πίστα» από μακριά.

Απόδοση που «γελοιοποιεί» τα ρεκόρ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 350 χλμ./ώρα, αλλά η πραγματική δυνατότητα είναι σίγουρα μεγαλύτερη. Δεν είναι τυχαίο ότι το «απλό» U9, με λιγότερο από τη μισή ισχύ (1.287 ίπποι), έχει ήδη πιάσει τα 392 χλμ./ώρα σε δοκιμές.

Με τριπλάσια δύναμη από την ιστορική Bugatti Veyron, το U9 Track Edition βάζει στο στόχαστρο τα σημερινά τέρατα της ηλεκτροκίνησης, όπως το Rimac Nevera (2.107 ίπποι) και η Lotus Evija (1.972 ίπποι), κάνοντάς τα να φαίνονται… μετριοπαθή.

Η κινεζική πρόκληση

Πριν λίγα χρόνια, η ιδέα ότι μια κινεζική φίρμα θα κυνηγούσε -και σε κάποιες περιπτώσεις θα ξεπερνούσε- τα ρεκόρ των ευρωπαϊκών hypercars, θα ακουγόταν αστεία. Σήμερα, η BYD και η YangWang δείχνουν ότι η τεχνολογική καινοτομία δεν έχει πλέον αποκλειστική γεωγραφία.

Το U9 Track Edition δεν είναι μόνο επίδειξη ισχύος. Είναι μήνυμα: η Κίνα μπορεί να παίξει στο ίδιο γήπεδο με τους παραδοσιακούς «βασιλιάδες» των επιδόσεων και να τους απειλήσει σοβαρά.