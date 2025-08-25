Ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP ανέβηκε από τη 16η στην 4η θέση στο Ουγγρικό GP και δηλώνει έτοιμος να ξαναπαλέψει για νίκες.

Μόλις τρεις αγώνες μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Χόρχε Μαρτίν δείχνει ότι ξαναβρίσκει τον ρυθμό του. Στον αγώνα του MotoGP στο Balaton Park, ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής ανέβηκε 12 θέσεις για να τερματίσει τέταρτος, χάνοντας το βάθρο για λίγα δευτερόλεπτα.

«Σήμερα νιώθω ότι είμαι πάλι ο εαυτός μου. Μπόρεσα να κρατήσω δυνατό ρυθμό για 26 γύρους σε μια δύσκολη πίστα. Δεν είναι εύκολο. Ξεκίνησα χωρίς μεγάλες προσδοκίες και τερμάτισα τέταρτος, κοντά στο βάθρο. Την επόμενη φορά μπορεί να είμαι στο βάθρο, ή να παλέψω για τη νίκη. Θα δώσω το 100%», είπε μετά τον αγώνα ο 27χρονος αναβάτης της Aprilia.

Προσεκτικά βήματα

Ο Μαρτίν παραδέχτηκε ότι προτίμησε να μη ρισκάρει: «Θα μπορούσα να δοκιμάσω για το βάθρο και να πέσω. Προτιμώ να τερματίσω τέταρτος και να χτίσω σταθερές βάσεις για το μέλλον». Ο ίδιος θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για να δέσει με την RS-GP, αλλά δηλώνει: «Είμαι ο ίδιος Martinator όπως πέρυσι και η μοτοσικλέτα είναι καλύτερη από ποτέ».

Η επιστροφή του Μαρτίν έγινε σε μια περίοδο που η σχέση του με την Aprilia είχε δοκιμαστεί έντονα. Παρόλα αυτά, ο Ισπανός δείχνει ενθουσιασμένος με το project της ιταλικής ομάδας: «Η πρόκληση να φέρουμε την Aprilia στις νίκες μού δίνει περισσότερη χαρά και κίνητρο από το να κερδίζω απλά αγώνες. Η ομάδα δουλεύει απίστευτα και πάμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση», είπε.

Το Balaton Park του άρεσε

Ο Μαρτίν ήταν και ένας από τους αναβάτες που υπερασπίστηκαν τη νέα πίστα: «Αγαπώ το Balaton Park. Είναι φανταστικό. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορείς να προσπεράσεις. Εγώ πέρασα 12 αναβάτες!».

Με το αποτέλεσμα της Ουγγαρίας, ο Χόρχε Μαρτίν στέλνει μήνυμα ότι η επιστροφή του στις κορυφαίες θέσεις είναι θέμα χρόνου. Και αν η πρόοδος συνεχιστεί, οι μάχες για τη νίκη ίσως να μην αργήσουν καθόλου.