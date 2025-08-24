Απόλυτη κυριαρχία του πρωτοπόρου της βαθμολογίας και στην Ουγγαρία και άλλο ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο.

Η Ουγγαρία επέστρεψε στο καλεντάρι του MotoGP έπειτα από 32 χρόνια, με τον 14ο αγώνα της φετινής σεζόν να διεξάγεται στο ολοκαίνουργιο Balaton Park. Ούτε όμως η νέα και άγνωστη πίστα κατάφερε να σταματήσει τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος στη σέλα της εργοστασιακής Ducati Lenovo πήρε άλλη μία νίκη, κάνοντας το 7ο συνεχόμενο νταμπλ (είχε κερδίσει στο Σπριντ του Σαββάτου) και ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 10η φορά φέτος.

Ο Μάρκεθ δείχνει -και είναι- άπιαστος φέτος και μόνο με ένα θαύμα θα χάσει τον τίτλο, καθώς κυριολεκτικά δεν έχει αντίπαλο. Στον αγώνα της Ουγγαρίας δεν προηγήθηκε από την αρχή, καθώς βρέθηκε στην 3η θέση στον πρώτο γύρο. Δεν είχε πρόβλημα όμως να περάσει τους Μορμπιντέλι και Μπετζέκι και να τερματίσει με άνεση στην 1η θέση, αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά από τον 2ο.

Ο Πέδρο Ακόστα βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία πάνω στην RC16 της ΚΤΜ και το απέδειξε στην Ουγγαρία, παίρνοντας τη 2η θέση στον αγώνα. Ο νεαρός Ισπανός χρειάστηκε να δώσει μερικές μάχες για να φτάσει εκεί, αλλά είχε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό και στο τέλος δεν δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο 2ο σκαλί του βάθρου.

Η άνοιξη της Aprilia

Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia για έναν ακόμα αγώνα πάλεψε για τις πρώτες θέσεις. Ο Ιταλός αναβάτης ξεκίνησε πολύ καλά και προηγήθηκε στους πρώτους γύρους, μέχρι να τον προσπεράσει ο Μάρκεθ και να εξαφανιστεί στον ορίζοντα. Στη συνέχεια ο Μπετζέκι έχασε άλλη μία θέση από τον Ακόστα και τελικά τερμάτισε 3ος.

Για πρώτη φορά φέτος ο πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν με την άλλη Aprilia έκανε αισθητή την παρουσία του σε έναν αγώνα. Ο Ισπανός δείχνει να ξαναβρίσκει τη φόρμα του, καθώς παρότι ξεκίνησε από την 16η θέση, κατάφερε τελικά να τερματίσει στην 4η.

Ο Λούκα Μαρίνι επιβεβαίωσε τη θετική παρουσία της Honda στην Ουγγαρία, παίρνοντας την 5η θέση, μπροστά από τον Φράνκο Μορμπιντέλι. Ο Ιταλός της VR46 στο ξεκίνημα του αγώνα βρέθηκε στη 2η θέση αλλά σταδιακά έπεσε πιο πίσω και τερμάτισε 5ος. Ακολούθησαν δύο αναβάτες της ΚΤΜ, οι Μπραντ Μπίντερ και Πολ Εσπαργκαρό. Ο Πέκο Μπανάια με την άλλη εργοστασιακή Ducati ήταν και πάλι απογοητευτικός και τερμάτισε 9ος, μπροστά από τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος εξέτισε στον αγώνα και μία ποινή Long Lap.

Ο αγώνας στο Balaton Park είχε αρκετές πτώσεις και εγκαταλείψεις, με τους Άλεξ Μάρκεθ, Φερμίν Αλντεγκέρ, Ζοάν Ζαρκό, Τζακ Μίλερ, Ραούλ Φερνάντεθ, Τζοάν Μιρ και Ενέα Μπαστιανίνι να πέφτουν σε διάφορα σημεία του αγώνα. Πολύ άτυχος ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, η μοτοσικλέτα του οποίου παρουσίασε πρόβλημα πριν από την εκκίνηση και αναγκάστκε να ξεκινήσει από το pit lane.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Καταλονίας στο Circuit de Catalunya, που είναι προγραμματισμένος για το 3ήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα