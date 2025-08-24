Η διαφορά που έχει φτιάξει ο Μαρκ Μάρκεθ είναι ήδη... δυσθεώρητη και σύντομα δεν θα καλύπτεται ούτε μαθηματικά.

Το GP Ουγγαρίας στο Balaton Park για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε για άλλη μία φορά σε παράσταση για ένα ρόλο, με τον Μαρκ Μάρκεθ να κάνει το νταμπλ, να παίρνει για άλλη μία φορά το απόλυτο των 37 βαθμών και να βλέπει πλέον το τρόπαιο του πρωταθλητή από πάρα πολύ κοντά.

Η διαφορά που έχει πλέον ο Ισπανός από τον δεύτερο στη βαθμολογία, που είναι ακόμα ο Άλεξ Μάρκεθ παρά τα άσχημα πρόσφατα αποτελέσματα, έχει φτάσει στους 175 βαθμούς και σχετικά σύντομα δεν θα μπορεί να καλυφθεί. Είναι πιθανό ο Μαρκ Μάρκεθ να εξασφαλίσει τον τίτλο στον μεθεπόμενο αγώνα στο Μιζάνο, κι ενώ τότε θα απομένουν 6 αγώνες για το τέλος του πρωταθλήματος.

