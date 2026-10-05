Έπειτα από ένα καταστροφικό ξεκίνημα στον αγώνα, ο Λιούις Χάμιλτον δεν περίμενε να βρεθεί στο βάθρο του αγώνα της Σεπάνγκ.

Από έναν αγώνα που έμοιαζε να έχει χαθεί μέσα στους πρώτους γύρους, ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να φτάσει μέχρι το βάθρο στο Grand Prix Μπαχρέιν. Ο Βρετανός τερμάτισε τρίτος στη Σεπάνγκ, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή αντεπίθεση μετά τη λάθος αρχική επιλογή της Ferrari στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο Χάμιλτον είχε εκκινήσει από τη δεύτερη θέση, όμως η εξέλιξη των πρώτων γύρων τον έστειλε πολύ πίσω. Την ώρα που οι αντίπαλοί του εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής είδε κάποια στιγμή τη διαφορά του από την κορυφή να φτάνει περίπου το ένα λεπτό.

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Ένας αγώνας που είχε τελειώσει

Μετά τον τερματισμό, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι θεωρούσε πως η ευκαιρία για ένα μεγάλο αποτέλεσμα είχε ουσιαστικά χαθεί.

«Πολλά συγχαρητήρια στον Μαξ. Ήταν ένας πραγματικά πολύ δύσκολος αγώνας. Προφανώς κάναμε τη λάθος επιλογή στην αρχή και αυτό έκανε τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα. Έβλεπα τους πάντες να απομακρύνονται και στην οθόνη μπορούσα να δω ότι ήμουν ένα λεπτό πίσω. Εκεί σκέφτηκα ότι, πάνω-κάτω, ο αγώνας είχε τελειώσει», είπε αρχικά.

Ο Χάμιλτον κατάφερε να αναρριχηθεί στην κατάταξη περνώντας τον έναν οδηγό μετά τον άλλο. Μάλιστα, ο ρυθμός του στο μεγαλύτερο μέρος ήταν καλύτερος από αυτόν της Mercedes.

Πίεση μέχρι το τέλος

Η αντεπίθεση ολοκληρώθηκε στους τελευταίους γύρους, όταν ο Χάμιλτον πέρασε τον Ίσακ Χατζάρ και ανέβηκε στην τρίτη θέση, πίσω από Φερστάπεν και Αντονέλι.

«Απλώς συνέχισα να έχω το κεφάλι κάτω και να πιέζω. Τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά στα pit stop. Είχαμε προφανώς πολλές αλλαγές ελαστικών και πολύ κυνηγητό μέσα στον αγώνα. Και ειλικρινά, από όλες τις χρονιές που έχω έρθει εδώ, αυτός ήταν ο καλύτερος αγώνας που είχαμε στη Σεπάνγκ, ιδιαίτερα λόγω αυτού του κοινού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».

Η τρίτη θέση είχε ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένου του σημείου στο οποίο είχε βρεθεί η Ferrari μετά την αρχική στρατηγική επιλογή.

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