MotoGP: Η βαθμολογια μετά το Σπριντ της Ιαπωνίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Η βαθμολογια μετά το Σπριντ της Ιαπωνίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους επτά βαθμούς, μετά τη νίκη του στο Sprint του GP Ιαπωνίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε στο Σπριντ του GP Ιαπωνίας στο Μοτέγκι και εκμεταλλεύτηκε την τρίτη θέση του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος τιμωρήθηκε μετά τον τερματισμό για υπέρβαση των ορίων της πίστας. Ο αγώνας της Κυριακής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, καθώς ο Μάρτιν έχει πλέον 311 βαθμούς και ο Μάρκεθ 304. Ο Μπετζέκι ακολουθεί με 266 βαθμούς, διατηρώντας μαθηματικές πιθανότητες στη μάχη του τίτλου.

Βαθμολογία

ΘέσηΑναβάτηςΒαθμοίΔιαφορά
1Χόρχε Μαρτίν313
2Μαρκ Μάρκεθ306-7
3Μάρκο Μπετζέκι268-45
4Πέδρο Ακόστα234-79
5Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο230-83
6Άι Ογκούρα227-86
7Ραούλ Φερνάντεζ205-108
8Άλεξ Μάρκεθ158-155
9Φραντσέσκο Μπανάια156-157
10Φερμίν Αλντεγκέρ115-198
11Ενέα Μπαστιανίνι103-210
12Λούκα Μαρίνι98-215
13Μπραντ Μπίντερ94-219
14Ντιόγκο Μορέιρα74-239
15Φάμπιο Κουαρταραρό62-251
16Φράνκο Μορμπιντέλι56-257
17Ζοάν Ζαρκό48-265
18Τζοάν Μιρ33-280
19Τζακ Μίλερ28-285
20Άλεξ Ρινς24-289
21Τοπράκ Ραζγκατλίογλου18-295
22Μάβερικ Βινιάλες10-303
23Ίκερ Λεκουόνα9-304
24Αουγκούστο Φερνάντεζ6-307
25Πολ Εσπαργκαρό5-308
26Τάκαακι Νακαγκάμι3-310

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@Photo credits: Aprilia Racing

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