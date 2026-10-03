MotoGP: Η βαθμολογια μετά το Σπριντ της Ιαπωνίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους επτά βαθμούς, μετά τη νίκη του στο Sprint του GP Ιαπωνίας.
Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε στο Σπριντ του GP Ιαπωνίας στο Μοτέγκι και εκμεταλλεύτηκε την τρίτη θέση του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος τιμωρήθηκε μετά τον τερματισμό για υπέρβαση των ορίων της πίστας. Ο αγώνας της Κυριακής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, καθώς ο Μάρτιν έχει πλέον 311 βαθμούς και ο Μάρκεθ 304. Ο Μπετζέκι ακολουθεί με 266 βαθμούς, διατηρώντας μαθηματικές πιθανότητες στη μάχη του τίτλου.
Βαθμολογία
|Θέση
|Αναβάτης
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Χόρχε Μαρτίν
|313
|—
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|306
|-7
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|268
|-45
|4
|Πέδρο Ακόστα
|234
|-79
|5
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|230
|-83
|6
|Άι Ογκούρα
|227
|-86
|7
|Ραούλ Φερνάντεζ
|205
|-108
|8
|Άλεξ Μάρκεθ
|158
|-155
|9
|Φραντσέσκο Μπανάια
|156
|-157
|10
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|115
|-198
|11
|Ενέα Μπαστιανίνι
|103
|-210
|12
|Λούκα Μαρίνι
|98
|-215
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|94
|-219
|14
|Ντιόγκο Μορέιρα
|74
|-239
|15
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|62
|-251
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|56
|-257
|17
|Ζοάν Ζαρκό
|48
|-265
|18
|Τζοάν Μιρ
|33
|-280
|19
|Τζακ Μίλερ
|28
|-285
|20
|Άλεξ Ρινς
|24
|-289
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|18
|-295
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|10
|-303
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|9
|-304
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεζ
|6
|-307
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|5
|-308
|26
|Τάκαακι Νακαγκάμι
|3
|-310
@Photo credits: Aprilia Racing