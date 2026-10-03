Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους επτά βαθμούς, μετά τη νίκη του στο Sprint του GP Ιαπωνίας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε στο Σπριντ του GP Ιαπωνίας στο Μοτέγκι και εκμεταλλεύτηκε την τρίτη θέση του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος τιμωρήθηκε μετά τον τερματισμό για υπέρβαση των ορίων της πίστας. Ο αγώνας της Κυριακής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, καθώς ο Μάρτιν έχει πλέον 311 βαθμούς και ο Μάρκεθ 304. Ο Μπετζέκι ακολουθεί με 266 βαθμούς, διατηρώντας μαθηματικές πιθανότητες στη μάχη του τίτλου.

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