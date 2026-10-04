MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν, ενώ Ducati και Aprilia ισοβαθμούν στην κορυφή των κατασκευαστών.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το απόλυτο στο Μοτέγκι, νίκησε σε Sprint και Grand Prix και μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους μόλις δύο βαθμούς. Η Aprilia παραμένει στην κορυφή τόσο στους αναβάτες όσο και στο πρωτάθλημα ομάδων, ενώ στους κατασκευαστές ισοβαθμεί πλέον με τη Ducati. Ακολουθεί το GP Ινδονησίας στο Μανταλίκα, από 9 έως 11 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΜοτοσικλέταΒαθμοίΔιαφορά
1Χόρχε ΜαρτίνAprilia333
2Μαρκ ΜάρκεθDucati3312
3Μάρκο ΜπετζέκιAprilia28449
4Πέδρο ΑκόσταKTM24390
5Άι ΟγκούραAprilia23796
6Φάμπιο ντι ΤζιαναντόνιοDucati230103
7Ραούλ ΦερνάντεθAprilia216117
8Φραντσέσκο ΜπανιάιαDucati164169
9Άλεξ ΜάρκεθDucati158175
10Φερμίν ΑλντεγκέρDucati122211
11Ενέα ΜπαστιανίνιKTM116217
12Λούκα ΜαρίνιHonda104229
13Μπραντ ΜπίντερKTM99234
14Ντιόγκο ΜορέιραYamaha74259
15Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha66267
16Φράνκο ΜορμπιντέλιDucati57276
17Γιόχαν ΖαρκόHonda48285
18Ζοάν ΜιρHonda33300
19Τζακ ΜίλερYamaha28305
20Άλεξ ΡινςYamaha24309
21Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουYamaha18315
22Μάβερικ ΒινιάλεςKTM12321
23Ίκερ ΛεκουόναHonda9324
24Αουγκούστο ΦερνάντεθYamaha6327
25Πολ ΕσπαργκαρόKTM5328
26Σομκιάτ ΤσαντράHonda3330
27Τακάακι ΝακαγκάμιHonda3330
28Καλ ΚράτσλοουYamaha0333
29Γιόνας ΦόλγκερKTM0333
30Λορέντσο ΣαβαντόριAprilia0333
31Μικέλε ΠίροDucati0333

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοίΔιαφορά
1Ducati469
2Aprilia4690
3KTM296173
4Honda161308
5Yamaha89380

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Aprilia Racing617
2Ducati Lenovo Team495122
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team453164
4Red Bull KTM Factory Racing342275
5BK8 Gresini Racing MotoGP289328
6Pertamina Enduro VR46 Racing Team287330
7Honda HRC143474
8Red Bull KTM Tech3133484
9LCR Honda122495
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team90527
11Prima Pramac Yamaha MotoGP46571

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@Photo credits: Aprilia Racing

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