MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ιαπωνίας
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Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν, ενώ Ducati και Aprilia ισοβαθμούν στην κορυφή των κατασκευαστών.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το απόλυτο στο Μοτέγκι, νίκησε σε Sprint και Grand Prix και μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους μόλις δύο βαθμούς. Η Aprilia παραμένει στην κορυφή τόσο στους αναβάτες όσο και στο πρωτάθλημα ομάδων, ενώ στους κατασκευαστές ισοβαθμεί πλέον με τη Ducati. Ακολουθεί το GP Ινδονησίας στο Μανταλίκα, από 9 έως 11 Οκτωβρίου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Μοτοσικλέτα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia
|333
|—
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati
|331
|2
|3
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia
|284
|49
|4
|Πέδρο Ακόστα
|KTM
|243
|90
|5
|Άι Ογκούρα
|Aprilia
|237
|96
|6
|Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο
|Ducati
|230
|103
|7
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Aprilia
|216
|117
|8
|Φραντσέσκο Μπανιάια
|Ducati
|164
|169
|9
|Άλεξ Μάρκεθ
|Ducati
|158
|175
|10
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|Ducati
|122
|211
|11
|Ενέα Μπαστιανίνι
|KTM
|116
|217
|12
|Λούκα Μαρίνι
|Honda
|104
|229
|13
|Μπραντ Μπίντερ
|KTM
|99
|234
|14
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Yamaha
|74
|259
|15
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Yamaha
|66
|267
|16
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Ducati
|57
|276
|17
|Γιόχαν Ζαρκό
|Honda
|48
|285
|18
|Ζοάν Μιρ
|Honda
|33
|300
|19
|Τζακ Μίλερ
|Yamaha
|28
|305
|20
|Άλεξ Ρινς
|Yamaha
|24
|309
|21
|Τοπράκ Ραζγκατλίογλου
|Yamaha
|18
|315
|22
|Μάβερικ Βινιάλες
|KTM
|12
|321
|23
|Ίκερ Λεκουόνα
|Honda
|9
|324
|24
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Yamaha
|6
|327
|25
|Πολ Εσπαργκαρό
|KTM
|5
|328
|26
|Σομκιάτ Τσαντρά
|Honda
|3
|330
|27
|Τακάακι Νακαγκάμι
|Honda
|3
|330
|28
|Καλ Κράτσλοου
|Yamaha
|0
|333
|29
|Γιόνας Φόλγκερ
|KTM
|0
|333
|30
|Λορέντσο Σαβαντόρι
|Aprilia
|0
|333
|31
|Μικέλε Πίρο
|Ducati
|0
|333
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Ducati
|469
|—
|2
|Aprilia
|469
|0
|3
|KTM
|296
|173
|4
|Honda
|161
|308
|5
|Yamaha
|89
|380
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Aprilia Racing
|617
|—
|2
|Ducati Lenovo Team
|495
|122
|3
|SuperFile Trackhouse MotoGP Team
|453
|164
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|342
|275
|5
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|289
|328
|6
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|287
|330
|7
|Honda HRC
|143
|474
|8
|Red Bull KTM Tech3
|133
|484
|9
|LCR Honda
|122
|495
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|90
|527
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|46
|571
@Photo credits: Aprilia Racing