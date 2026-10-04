Ο Μαρκ Μάρκεθ μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν, ενώ Ducati και Aprilia ισοβαθμούν στην κορυφή των κατασκευαστών.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε το απόλυτο στο Μοτέγκι, νίκησε σε Sprint και Grand Prix και μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Χόρχε Μαρτίν στους μόλις δύο βαθμούς. Η Aprilia παραμένει στην κορυφή τόσο στους αναβάτες όσο και στο πρωτάθλημα ομάδων, ενώ στους κατασκευαστές ισοβαθμεί πλέον με τη Ducati. Ακολουθεί το GP Ινδονησίας στο Μανταλίκα, από 9 έως 11 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Θέση Αναβάτης Μοτοσικλέτα Βαθμοί Διαφορά 1 Χόρχε Μαρτίν Aprilia 333 — 2 Μαρκ Μάρκεθ Ducati 331 2 3 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia 284 49 4 Πέδρο Ακόστα KTM 243 90 5 Άι Ογκούρα Aprilia 237 96 6 Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο Ducati 230 103 7 Ραούλ Φερνάντεθ Aprilia 216 117 8 Φραντσέσκο Μπανιάια Ducati 164 169 9 Άλεξ Μάρκεθ Ducati 158 175 10 Φερμίν Αλντεγκέρ Ducati 122 211 11 Ενέα Μπαστιανίνι KTM 116 217 12 Λούκα Μαρίνι Honda 104 229 13 Μπραντ Μπίντερ KTM 99 234 14 Ντιόγκο Μορέιρα Yamaha 74 259 15 Φάμπιο Κουαρταραρό Yamaha 66 267 16 Φράνκο Μορμπιντέλι Ducati 57 276 17 Γιόχαν Ζαρκό Honda 48 285 18 Ζοάν Μιρ Honda 33 300 19 Τζακ Μίλερ Yamaha 28 305 20 Άλεξ Ρινς Yamaha 24 309 21 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Yamaha 18 315 22 Μάβερικ Βινιάλες KTM 12 321 23 Ίκερ Λεκουόνα Honda 9 324 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ Yamaha 6 327 25 Πολ Εσπαργκαρό KTM 5 328 26 Σομκιάτ Τσαντρά Honda 3 330 27 Τακάακι Νακαγκάμι Honda 3 330 28 Καλ Κράτσλοου Yamaha 0 333 29 Γιόνας Φόλγκερ KTM 0 333 30 Λορέντσο Σαβαντόρι Aprilia 0 333 31 Μικέλε Πίρο Ducati 0 333

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Θέση Κατασκευαστής Βαθμοί Διαφορά 1 Ducati 469 — 2 Aprilia 469 0 3 KTM 296 173 4 Honda 161 308 5 Yamaha 89 380

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων