Ο Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε το ιδανικό Σαββατοκύριακο στο Μοτέγκι, πήρε τη νίκη μετά από μονομαχία με τον Χόρχε Μαρτίν και έδωσε νέα ένταση στη μάχη του φετινού τίτλου.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έφυγε από το Μοτέγκι με το απόλυτο των βαθμών και με τη μάχη για το πρωτάθλημα της MotoGP να έχει πλέον πάρει φωτιά. Ο αναβάτης της Ducati επικράτησε στο Grand Prix της Ιαπωνίας, πέρασε τον Χόρχε Μαρτίν στον 11ο γύρο και μείωσε τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας στους μόλις δύο βαθμούς.

Μετά τη νίκη του στον Sprint του Σαββάτου, ο Μάρκεθ χρειάστηκε αυτή τη φορά να δουλέψει πολύ περισσότερο για να βρεθεί στην κορυφή. Ο Μαρτίν, που είχε εξασφαλίσει την pole position, κράτησε την πρωτοπορία στην εκκίνηση και δεν επέτρεψε στον Ισπανό της Ducati να επαναλάβει την επιθετική κίνηση του Sprint στην πρώτη στροφή.

Πίσω από τους δύο πρωταγωνιστές, ο Μάρκο Μπετζέκι ανέβηκε γρήγορα στην τρίτη θέση, εκμεταλλευόμενος την κακή πρώτη ακολουθία στροφών του Πέδρο Ακόστα. Για το πρώτο κομμάτι του αγώνα, οι τρεις διεκδικητές του τίτλου κινούνταν σε απόσταση μικρότερη του δευτερολέπτου, ανταλλάσσοντας τους ταχύτερους γύρους και διατηρώντας ανοιχτή κάθε πιθανότητα για τη νίκη.

Η κίνηση του Μάρκεθ στον 11ο γύρο

Ο ρυθμός του Μάρκεθ όμως ανέβηκε αισθητά από τον έβδομο γύρο. Η Ducati #93 κόλλησε πίσω από την Aprilia του Μαρτίν και, στον 11ο από τους 24 γύρους, ο πρωταθλητής επιτέθηκε αποφασιστικά στην εσωτερική της στροφής 9. Η προσπέραση ήταν καθαρή και αποτελεσματική, με τον Μάρκεθ να περνά για πρώτη φορά μπροστά.

Ο Μαρτίν προσπάθησε άμεσα να ακολουθήσει. Για μερικούς γύρους διατήρησε την επαφή, όμως ο Μάρκεθ ήταν ταχύτερος στο κρίσιμο κομμάτι της πίστας και άρχισε σταδιακά να χτίζει διαφορά. Μέχρι την καρό σημαία είχε ανοίξει ένα προβάδισμα περίπου ενός δευτερολέπτου, φτάνοντας στην έκτη φετινή νίκη του και στην 79η της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία.

Μπετζέκι και Μπαστιανίνι πάλεψαν για το βάθρο

Η υπόθεση της τρίτης θέσης κρίθηκε μόλις στην τελευταία ευθεία. Ο Ενέα Μπαστιανίνι, με την Tech3 KTM, έκανε εντυπωσιακό τελευταίο μέρος αγώνα και κάλυψε διαφορά περίπου ενός δευτερολέπτου από τον Μπετζέκι. Παρότι βγήκε δυνατά από την τελευταία στροφή, δεν κατάφερε να περάσει την εργοστασιακή Aprilia: ο Μπετζέκι κράτησε την τρίτη θέση για μόλις 0,089 δευτ., με τον Μπαστιανίνι τέταρτο.

Ο Ραούλ Φερνάντεθ κέρδισε την τριπλή μάχη για την πέμπτη θέση απέναντι στους Αΐ Ογκούρα και Πέδρο Ακόστα. Ο Ογκούρα τερμάτισε έκτος μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, ενώ ο Ακόστα περιορίστηκε στην έβδομη θέση, έχοντας χάσει έδαφος ήδη από τους πρώτους γύρους. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φραντσέσκο Μπανιάια, Φερμίν Αλντεγκέρ και Λούκα Μαρίνι.

Η σκληρή γόμα ήταν μονόδρομος

Η επιλογή ελαστικών είχε ιδιαίτερη σημασία. Μετά τα προβλήματα φθοράς και υπερθέρμανσης στον Sprint, η Michelin απέσυρε τη μαλακή πίσω γόμα από τις επιλογές και όλοι οι αναβάτες εκκίνησαν με τη σκληρή, ενισχυμένης κατασκευής πίσω γόμα.

Εκτός αγώνα βρέθηκαν οι Ντιόγκο Μορέιρα, Γιόχαν Ζαρκό και Άλεξ Μάρκεθ, ενώ ο Τζακ Μίλερ επέστρεψε μετά από πτώση για να τερματίσει 19ος και τελευταίος. Με τον Μάρκεθ να έχει κερδίσει και τους δύο αγώνες του Σαββατοκύριακου, η συνέχεια στην Ινδονησία αναμένεται να είναι καθοριστική: ο Μαρτίν παραμένει πρώτος, αλλά πλέον η διαφορά του από τον πρωταθλητή Ducati είναι μόλις δύο βαθμοί.

Η μάχη για τον τίτλο μεταφέρεται άμεσα στην Ινδονησία, καθώς το Grand Prix στη Μανταλίκα θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου.

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