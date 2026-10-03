Ο Μαρκ Μάρκεθ επικράτησε με άνεση στο Σπριντ του GP Ιαπωνίας - Ο Ντιόγκο Μορέιρα πήρε τη δεύτερη θέση μετά τις ποινές των Χόρχε Μαρτίν και Ενέα Μπαστιανίνι.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα Sprint του MotoGP στο Μοτέγκι, σε ένα αποτέλεσμα που αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα στη μάχη του φετινού τίτλου. Ο αναβάτης της Ducati πήρε την πρωτοπορία από τον poleman Χόρχε Μαρτίν από τις πρώτες στροφές και έλεγξε τον ρυθμό σε όλη τη διάρκεια των 12 γύρων.

Ο Μάρτιν έκανε καλή εκκίνηση από την pole position, όμως ο Μάρκεθ βρέθηκε δίπλα του στην πρώτη στροφή και ολοκλήρωσε την προσπέραση στη στροφή 2. Από εκείνο το σημείο, ο Ισπανός της Ducati δημιούργησε γρήγορα διαφορά περίπου ενός δευτερολέπτου, χωρίς να επιτρέψει στον αντίπαλό του να απειλήσει ουσιαστικά την πρώτη θέση.

Η νίκη του Μάρκεθ έχει ιδιαίτερη βαθμολογική αξία. Ο Μάρτιν ξεκίνησε το ιαπωνικό Grand Prix με προβάδισμα 12 βαθμών, όμως το Sprint μείωσε τη διαφορά στους επτά βαθμούς, ενόψει του κυριακάτικου αγώνα. Ο Μάρκο Μπετζέκι, που είχε ξεκινήσει τον αγώνα ως τρίτος διεκδικητής του τίτλου, βρίσκεται πλέον 45 βαθμούς πίσω από τον ομόσταβλό του στην Aprilia.

SPRINT WIN Nº 2⃣2⃣@marcmarquez93 claws back some crucial points with a dominant Saturday win! 🥇#JapaneseGP🇯🇵 pic.twitter.com/SncI7FHl3Y October 3, 2026

Η σύγκρουση που άλλαξε τον αγώνα

Το βασικό περιστατικό του Sprint σημειώθηκε στον πρώτο γύρο, στη στροφή 3. Ο Πέδρο Ακόστα είχε μόλις περάσει τον Ενέα Μπαστιανίνι, όταν ο Άλεξ Μάρκεθ έχασε τον έλεγχο της Gresini Ducati στο φρενάρισμα και παρέσυρε τον αναβάτη της KTM. Στο συμβάν ενεπλάκη και ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, με αποτέλεσμα και οι τρεις αναβάτες να εγκαταλείψουν.

Η εγκατάλειψη του Ακόστα άνοιξε τον δρόμο στον Μπαστιανίνι, που είχε ξεκινήσει έβδομος αλλά βρέθηκε γρήγορα στις πρώτες θέσεις. Ο Ιταλός της Tech3 KTM πέρασε τον Μπετζέκι στον τρίτο γύρο και κινήθηκε για μεγάλο μέρος του αγώνα στην τρίτη θέση, πίσω από τους δύο πρωταγωνιστές της μάχης του τίτλου.

Ο Μπετζέκι επέλεξε τη μέση γόμα στον πίσω τροχό, μία επιλογή που δεν λειτούργησε. Ο αναβάτης της Aprilia δεν είχε ρυθμό για να ακολουθήσει τους προπορευόμενους και έχασε θέσεις από τον Μπαστιανίνι, τον Ντιόγκο Μορέιρα και τον Άι Ογκούρα. Τελικά περιορίστηκε στην έκτη θέση, διατηρώντας πάντως μερικούς πολύτιμους βαθμούς.

Οι ποινές έφεραν τον Μορέιρα δεύτερο

Η δράση αναζωπυρώθηκε στον τελευταίο γύρο. Ο Μορέιρα είχε μειώσει τη διαφορά από τον Μπαστιανίνι, ο οποίος παράλληλα πλησίασε τον Μάρτιν. Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να περάσει στην πίστα, όμως οι Μάρτιν και Μπαστιανίνι τιμωρήθηκαν μετά τον τερματισμό για υπέρβαση των ορίων της πίστας στην έξοδο της στροφής 10.

Η ποινή μίας θέσης για τον Μάρτιν τον έριξε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση, ενώ ο Μπαστιανίνι υποχώρησε από τρίτος τέταρτος. Μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση για την LCR Honda και πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στο MotoGP.

Ο Άι Ογκούρα ολοκλήρωσε πέμπτος μπροστά από τον Μπετζέκι, ενώ οι Γιόχαν Ζαρκό και Ραούλ Φερνάντεζ ακολούθησαν στις θέσεις επτά και οκτώ, έπειτα από μεταξύ τους μάχη. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε τον τελευταίο βαθμό στην ένατη θέση, αντέχοντας στην πίεση του Φερμίν Αλντεγκέρ στους τελευταίους γύρους.

Ο Φραντσέσκο Μπανάια εγκατέλειψε στον τελευταίο γύρο, όταν το πίσω ελαστικό του καταστράφηκε. Ο περσινός νικητής του Sprint και του Grand Prix στο Μοτέγκι κινούνταν στη 13η θέση πριν επιστρέψει στα pits.

Ο αγώνας MotoGP στο Μοτέγκι αρχίζει αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 08:00 ώρα Ελλάδας και θα έχει διάρκεια 24 γύρων.

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