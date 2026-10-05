Ευχαριστημένος με την πρόοδο της Aston Martin ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο στο Grand Prix Μπαχρέιν, καθώς κατέλαβε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα.

Το καλύτερο αποτέλεσμά της στη φετινή σεζόν πανηγύρισε η Aston Martin στο GP Μπαχρέιν στη Μαλαισία, με τον Φερνάντο Αλόνσο να τερματίζει στην 8η θέση και να αφήνει πίσω του τον Λάντο Νόρις. Η AMR26 έδειξε στη Σεπάνγκ μία εικόνα που ελάχιστες φορές είχε παρουσιάσει μέσα στο 2026, με τον Ισπανό να θεωρεί μάλιστα ότι υπήρχαν περιθώρια για ακόμη περισσότερα.

Η Aston Martin είχε ήδη δείξει σημάδια βελτίωσης στις κατατακτήριες, όταν Αλόνσο και Λανς Στρολ προκρίθηκαν αμφότεροι στο Q2. Στον αγώνα, η επιλογή να εκκινήσει ο Αλόνσο με σλικ ελαστικά στις βρεγμένες συνθήκες τον έριξε αρχικά πίσω, όμως το πρώτο Αυτοκίνητο Ασφαλείας μηδένισε ουσιαστικά τη ζημιά και του επέτρεψε να ξεκινήσει μία εντυπωσιακή αντεπίθεση.

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Η μάχη εναντίον της Ferrari

Ο Αλόνσο είχε βρεθεί μέχρι την 17η θέση, όμως μετά το Safety Car άρχισε να κερδίζει έδαφος. Πέρασε άμεσα τους Σέρχιο Πέρεζ και Άλεξ Άλμπον και αργότερα τους Στρολ, Εστεμπάν Οκόν και Άρβιντ Λίντμπλαντ, μπαίνοντας στην πρώτη δεκάδα με την ταχύτητά του.

Ιδιαίτερη εντύπωση του έκανε η απόδοση της Aston Martin απέναντι στη Ferrari στα πρώτα στάδια:

«Ήμασταν ακόμη και ταχύτεροι από τις Ferrari. Πέρασα τον Χάμιλτον και απομακρυνόμουν από αυτόν, οπότε εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα “εντάξει, αυτό πάει καλά”. Προφανώς, όμως, ήμασταν πολύ αργοί με τα slick και χάρη στο Αυτοκίνητο Ασφαλείας μαζεύτηκε ξανά όλο το grid και ουσιαστικά ξεκίνησε ένας καινούργιος αγώνας από εκείνο το σημείο», είπε αρχικά.

Παρά το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής περίμενε ακόμη μεγαλύτερη απόδοση από την AMR26: «Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα λίγο περισσότερα από τον αγωνιστικό μας ρυθμό. Ήμασταν εντάξει, αλλά είχα πολύ υπερστροφή. Κάναμε μία μικρή αλλαγή στην εμπρός πτέρυγα, όμως δεν το διόρθωσε πραγματικά. Είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε».

Πώς κράτησε πίσω τον Νόρις

Στο τέλος του Grand Prix Μπαχρέιν, ο Αλόνσο βρέθηκε υπό έντονη πίεση από τον Νόρις, ο οποίος είχε ανακάμψει μετά την έξοδό του πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Ισπανός κατάφερε να κρατήσει τη McLaren πίσω του, αξιοποιώντας και τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

«Όταν μπλέκεσαι σε μάχες, όπως έκανε ο Λάντο με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ, νομίζω ότι καταναλώνεις την μπαταρία και μετά χρειάζεσαι δύο γύρους για να την επαναφορτίσεις. Εγώ είχα γεμάτη μπαταρία σε αυτούς τους δύο γύρους και τη χρησιμοποιούσα στις ευθείες. Είναι καταστάσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν ή να σε βλάψουν, αν καταφέρεις να τις καταλάβεις και να τις διαβάσεις σωστά μέσα στον αγώνα».

Ο Αλόνσο υπογράμμισε ότι η Aston Martin δεν έχει πολλές ευκαιρίες για βαθμούς φέτος και, όταν παρουσιάζονται, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη: «Δεν υπάρχουν πολλά αγωνιστικά τριήμερα στα οποία μπορούμε να βαθμολογηθούμε και σε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη ή να χάνουμε την ευκαιρία. Σήμερα εκτελέσαμε καλά τον αγώνα, οπότε είμαι χαρούμενος για την ομάδα και για τους βαθμούς».

Ο δύο φορές πρωταθλητής θεωρεί ότι η βελτίωση στη Σεπάνγκ σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με τα χαρακτηριστικά της πίστας και δεν αποτελεί ακόμη ένδειξη ότι λύθηκαν συνολικά τα προβλήματα της AMR26. Ωστόσο, το επόμενο GP Σιγκαπούρης θεωρητικά ταιριάζει ακόμη περισσότερο στην Aston Martin, δίνοντάς του έναν λόγο να αισιοδοξεί για ακόμη μία παρουσία στους βαθμούς.

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