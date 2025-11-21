Ίσως αυτό ήταν η επιβεβαίωση πως ο νεαρός Γάλλος προορίζεται για τη δεύτερη θέση στη μεγάλη ομάδα της Red Bull στη Formula 1.

O Ίσακ Χατζάρ είναι μία από τις εκπλήξεις της χρονιάς. Ο νεαρός rookie έχει εντυπωσιάσει με την ταχύτητά του έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια της Racing Bulls να κατακτήσει την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1.

Μάλιστα, οι επιδόσεις του είναι τέτοιες που έχει διαψεύσει αρκετό κόσμο που δεν τον πίστευε, με το βάθρο του στην Ολλανδία να είναι η εμφάνιση που έδειξε πως έχει μέλλον στο σπορ.

Ξεπερνώντας τις προσδοκίες

Οι επιδόσεις του Χατζάρ έχουν εντυπωσιάσει ακόμα και τον σύμβουλο της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, ο οποίος σπάνια εντυπωσιάζεται. Ο Αυστριακός μίλησε στο podcast Beyond the Grid και δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον νεαρό Γάλλο ως οδηγό με ένα ιδιαίτερο ταλέντο που, όπως λέει, μόνο οι θρυλικοί πρωταθλητές είχαν.

«Έχει τα προσόντα για να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Ένα απλό παράδειγμα: τα περισσότερα σιρκουί είναι καινούργια για εκείνον, αλλά μετά από τρεις γύρους είναι ήδη ανταγωνιστικός. Παρακολουθούσα πολύ στενά τον Μίκαελ Σουμάχερ και επίσης τον Άιρτον Σένα. όλοι είχαν αυτό το χάρισμα: δεν χρειάζονταν 15 γύρους ή άπειρα τεστ. Έρχονταν, μπουμ, και ήταν εκεί».

Το μέλλον του είναι δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν

Ο Χατζάρ πραγματοποιεί εντυπωσιακό ντεμπούτο στη Formula 1 με την Racing Bulls και ήδη φουντώνουν τα σενάρια ότι το 2026 προορίζεται να πάρει προαγωγή δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν. Το προφίλ του, αλλά και η σταθερότητα στις εμφανίσεις του, ενισχύουν την αίσθηση ότι είναι πλέον ο «εκλεκτός» για τον μελλοντικό ρόλο.

Η Red Bull αναμένεται να ανακοινώσει το τελικό δίδυμο οδηγών της για το 2026 μετά το φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις Μάρκο, η προαγωγή του Χατζάρ φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς έχει διαμορφωθεί η μάχη του τίτλου της F1 μετά το GP Μεξικού, όπου κυριάρχησε ο Λάντο Νόρις.