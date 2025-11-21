Στη γερμανική ομάδα της Formula 1 εισχωρεί ένας νέος επενδυτής, ο οποίος εξαγόρασε μέρος του ποσοστού του επικεφαλής και CEO, Τότο Βολφ.

Η Mercedes-AMG F1 επιβεβαίωσε επίσημα ότι ο Τζορτζ Κουρτζ, CEO της CrowdStrike και εδώ και χρόνια βασικός χορηγός της ομάδας, απέκτησε μειοψηφικό πακέτο 15% από τις μετοχές του Τότο Βολφ. Πλέον είναι ο νέος συνιδιοκτήτης της γερμανικής ομάδας στη Formula 1.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Κουρτζ –του οποίου η CrowdStrike συνεργάζεται με τη Mercedes εδώ και έξι χρόνια– αναλαμβάνει και ρόλο τεχνολογικού συμβούλου (Technology Advisor) στην επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού της ομάδας. Ο Αμερικανός εξαγόρασε το 15% από το ποσοστό που κατείχε ο Τότο Βολφ (σ.σ. 33%) στη γερμανική ομάδα.

Τι λέει η Mercedes για το νέο μέτοχο

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Mercedes-AMG F1 τόνισε πως ο Κουρτζ θα συμβάλει στην τεχνολογική κατεύθυνση της Mercedes, εστιάζοντας: «Στην καινοτομία και τη στρατηγική γύρω από τα δεδομένα, την απόδοση και τη διασταύρωση του ανταγωνιστικού μηχανοκίνητου αθλητισμού με την προηγμένη ανάλυση».

Ο Κουρτζ, λίγες ώρες αργότερα, εξήγησε τη φιλοσοφία του: «Το να κερδίζεις στους αγώνες ή στην κυβερνοασφάλεια απαιτεί ταχύτητα, ακρίβεια και καινοτομία. Τα χιλιοστά του δευτερολέπτου έχουν σημασία. Η εκτέλεση μετράει. Τα δεδομένα κερδίζουν. Η τεχνολογία αναδιαμορφώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλους τους τομείς, και το ίδιο ισχύει και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα να επιταχύνει με ασφάλεια προς το μέλλον».

Ο Τότο Βολφ με τη σειρά του εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον νέο συνεταίρο του, τονίζοντας τις πολλαπλές εμπειρίες που φέρνει μαζί του: «Το υπόβαθρο του Τζορτζ είναι ασυνήθιστα ευρύ: είναι οδηγός, είναι πιστός πρεσβευτής της Mercedes-AMG, αλλά και εξαιρετικός επιχειρηματίας. Κατανοεί τόσο τις απαιτήσεις των αγώνων όσο και τις πραγματικότητες του να χτίζεις και να εξελίσσεις τεχνολογικές εταιρείες. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια οπτική που γίνεται ολοένα και πιο σημαντική για το μέλλον της Formula 1».

Vegas track pics. You can’t beat them 🤩📸 pic.twitter.com/qxP7xihYUy — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2025

Με την πώληση του 15%, ο Βολφ εξακολουθεί να κατέχει περίπου το ένα τρίτο της Mercedes-AMG F1, διατηρώντας ακέραιο τον ρόλο και την επιρροή του. Πλέον, η νέα αξία της γερμανικής ομάδας εκτιμάται στα 6 δισ. δολάρια και είναι πίσω μόνο από τη Ferrari.

Ποιος είναι ο Τζορτζ Κουρτζ

Παρότι γνωστός για την καριέρα του στην κυβερνοασφάλεια, ο Τζορτζ Κουρτζ δεν είναι άγνωστος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο 55χρονος διαθέτει αγωνιστική άδεια FIA Bronze και έχει λάβει μέρος σε πέντε σεζόν του WeatherTech SportsCar Championship, θεσμό που υποστηρίζεται από την IMSA.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε τέσσερις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, τερματίζοντας δεύτερος το 2023 και το 2024, καθώς και σε τρεις συμμετοχές στις 24 Ώρες Λε Μαν, όπου κατέκτησε νίκη στην κατηγορία LMP2 Pro-Am το 2023.