To Leapmotor B03X παρουσιάστηκε στην Κίνα, όπου θα κυκλοφορήσει ως Α10.

Η Leapmotor, έχοντας στην Ευρώπη στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Stellantis, θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάπτυξης μέσω του λανσαρίσματος νέων μοντέλων, ειδικά στην κατηγορία των SUV. Κάτω από το Β10, το οποίο λανσαρίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, θα τοποθετηθεί το Β03Χ. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV, το οποίο παρουσιάστηκε στην Κίνα ως Α10.

Στην Ευρώπη και τη χώρα μας, το Leapmotor B03X αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Φθάνει σε μήκος τα 4,2 μέτρα, με το πλάτος του αμαξώματος στο 1,80 μ. και το ύψος στο 1,6 μέτρα. Το μεγάλο μεταξόνιο των 2,6 μέτρων υπόσχεται πλούσιους χώρους για τους πίσω επιβάτες.

Δεν ανακοινώθηκε το μέγεθος της μπαταρίας του Β03Χ, μόνο ότι θα υπάρχουν δύο εκδόσεις στην αγορά της Κίνας, προσφέροντας αντίστοιχη αυτονομία 400 και 500 χλμ. (σύμφωνα με το πρότυπο CLTC). Με τα ευρωπαϊκά πρότυπα η αυτονομία θα είναι σαφώς χαμηλότερη.

Επίσης δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από το εσωτερικό, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα ακολουθεί την αισθητική αλλά την τεχνολογική ταυτότητα των υπολοίπων μοντέλων της Leapmotor.