Ο τραυματίας Μάβερικ Βινιάλες μένει ξανά εκτός, με την KTM να επιστρατεύει τον έμπειρο δοκιμαστή της για το Balaton Park.

Η KTM ανακοίνωσε ότι ο Πολ Εσπαργκαρό θα αντικαταστήσει τον Μάβερικ Βινιάλες στη μοτοσικλέτα της Tech3 KTM στο επερχόμενο Grand Prix Ουγγαρίας, το πρώτο που θα φιλοξενηθεί στο Balaton Park Circuit. Ο Βινιάλες υπέστη τραυματισμό στον ώμο ύστερα από πτώση στις κατατακτήριες του Γερμανικού GP και παρά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη δράση στην Αυστρία, οι πόνοι δεν του επέτρεψαν να αγωνιστεί. Οι γιατροί είχαν εκτιμήσει χρόνο αποθεραπείας 16 εβδομάδων, κάτι που επιβεβαιώνεται πλέον και στην πράξη.

Ο Πολ Εσπαργκαρό επιστρέφει στη δράση

Ο 34χρονος Ισπανός, δοκιμαστής της KTM και πρώην εργοστασιακός αναβάτης της, καλείται να φορέσει και πάλι τη φόρμα του. Έχει ήδη εμπειρία από το Balaton Park, καθώς συμμετείχε σε ιδιωτικές δοκιμές τον Ιούνιο, ενώ αντικατέστησε τον Βινιάλες και στο Γκραν Πρι Τσεχίας, όπου τερμάτισε 9ος.

«Είναι δύσκολο για τον Μάβερικ να χάσει άλλο έναν αγώνα, αλλά είδαμε στην Αυστρία ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Εγώ ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να επιστρέφεις όταν είσαι πραγματικά στο 100%. Χαίρομαι που μπορώ να βοηθήσω ξανά την ομάδα και το εργοστάσιο. Το επίπεδο στο MotoGP είναι εξαιρετικά υψηλό, όμως έχουμε δει ότι το project της KTM κάνει σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο Εσπαργκαρό.

@polespargaro will join the @MotoGP grid this weekend at Balaton Park to replace Maverick Viñales. The current Red Bull KTM @Tech3Racing racer will continue to recover from his recently operated left shoulder.

Στο φόντο η άνοδος της KTM

Η συγκυρία βρίσκει την KTM σε ανοδική πορεία, με τον Πέδρο Ακόστα να πετυχαίνει διπλό βάθρο στο Μπρνο και τρίτη θέση στο σπριντ της Αυστρίας. Η παρουσία του Εσπαργκαρό προσθέτει εμπειρία και σταθερότητα στην ομάδα, ενώ θα δώσει και χρήσιμα δεδομένα για τη συνέχεια της σεζόν.

Sτο Balaton Park επρόκειτο να αγωνιστεί και ο αδερφός του Πολ, Αλέιξ Εσπαργκαρό, με την LCR Honda, ως αντικαταστάτης του τραυματία Σομκιάτ Τσαντρά. Ωστόσο, ο Ισπανός τραυματίστηκε σε αγώνα ποδηλασίας, στον Γύρο της Αυστρίας, και έτσι δεν είναι σε θέση να πάρει μέρος στο αγωνιστικό 3ήμερο στην Ουγγαρία.