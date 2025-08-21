Το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάνει για πρώτη φορά στάση στην Ουγγαρία, παρουσιάζοντας στους αναβάτες μια άγνωστη και απαιτητική πίστα δίπλα στη λίμνη Balaton.

Έχουν περάσει περισσότερα από τριάντα χρόνια από τότε που το MotoGP αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ουγγαρία. Το 1992 στη Hungaroring έπεσε η αυλαία μιας σύντομης αλλά ιστορικής παρουσίας, και από τότε η χώρα έμεινε εκτός του καλενταριού. Το προσεχές Σαββατοκύριακο (22-24 Αυγούστου) η μεγάλη επιστροφή γίνεται πραγματικότητα, όχι σε μια γνώριμη πίστα, αλλά σε μια ολοκαίνουργια: το Balaton Park Circuit.

Σχεδιασμένο εξαρχής για να φιλοξενεί κορυφαίες διοργανώσεις, το νέο «στολίδι» δίπλα στη λίμνη Balaton συνδυάζει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ένα τεχνικά απαιτητικό layout που υπόσχεται σασπένς. Για το MotoGP, πρόκειται για μια πρεμιέρα με ιδιαίτερο βάρος: μια νέα αγορά, μια νέα πίστα και ένα ραντεβού με την Ιστορία.

Η τοποθεσία δίπλα στη λίμνη Balaton δίνει στην πίστα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Οι επισκέπτες θα βρουν παραλίες, ξενοδοχεία και τουριστικές υποδομές που ενισχύουν την εμπειρία ενός αγωνιστικού τριημέρου. Η Dorna Sports βλέπει στο Balaton Park μια ευκαιρία να αναπτυχθεί το MotoGP σε μια περιοχή που συνδυάζει εύκολη πρόσβαση από πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και οι πρώτες εντυπώσεις

Το Balaton Park Circuit έχει μήκος 4,075 χλμ. και περιλαμβάνει 17 στροφές (10 αριστερές και 7 δεξιές). Το πλάτος της πίστας φτάνει τα 12–15 μέτρα, ενώ διαθέτει μεγάλες ζώνες διαφυγής και σύγχρονες υποδομές ασφαλείας, όπως προστατευτικά TecPro και LED πάνελ. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονα pit box, paddock, ιατρικό κέντρο και VIP χώρους, ενώ η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει μελλοντικά στους 120.000 θεατές.

Ήδη από τις δοκιμές των ομάδων, η πίστα χαρακτηρίστηκε ως τεχνικά απαιτητική. Η Ducati δοκίμασε εκεί με τον Μαρκ Μάρκεθ και τον Πέκο Μπανάια, οι οποίοι τόνισαν την εξαιρετική ποιότητα του οδοστρώματος και την ενδιαφέρουσα χάραξη, με επιφυλάξεις όμως για τα αργά chicane. Αντίθετα, στο WorldSBK υπήρξαν επικρίσεις για θέματα ασφάλειας, καθώς σημειώθηκαν ατυχήματα με τραυματισμούς, όπως στην περίπτωση του Ίκερ Λεκουόνα. Το MotoGP πάντως δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το τριήμερο θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τη νέα πίστα.

Γιατί έχει σημασία

Είναι η πρώτη φορά που το MotoGP επιστρέφει στην Ουγγαρία μετά από τρεις δεκαετίες.

Δίνει στην κεντρική Ευρώπη έναν νέο αγωνιστικό προορισμό με τουριστική δυναμική.

Το layout με 17 στροφές υπόσχεται δυνατές μάχες και απαιτεί ακρίβεια από τους αναβάτες.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κρίνει αν το Balaton Park καθιερωθεί ως μόνιμη στάση του καλενταριού.

Πρόγραμμα MotoGP Balaton Park 2025 (ώρες Ελλάδας)

Παρασκευή 22 Αυγούστου

FP1: 10:45 – 11:30

FP2: 15:00 – 15:45

Σάββατο 23 Αυγούστου

FP3: 10:10 – 10:40

Κατατακτήριες: 10:50 – 11:30

Sprint Race: 16:00 (15 γύροι)

Κυριακή 24 Αυγούστου

Warm-up: 10:40 – 10:50

Αγώνας MotoGP: 15:00 (25 γύροι)

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο ένα γύρο στη νέα πίστα Balaton Park πάνω σε αγωνιστική μοτοσικλέτα.