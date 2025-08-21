Test Drive Ford Ranger Wildtrak PHEV: Ασυγκράτητο

Μετά από 700 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δίκτυο, χώμα και αστικές διαδρομές, χρειάστηκε να μας απειλήσουν για να επιστρέψουμε το πρώτο εξηλεκτρισμένο Ford Ranger.

Το πρώτο plug – in hybrid μοντέλο στην κατηγορία των pick up που παρουσιάστηκε στην Ευρώπη και ήρθε πλέον και στη χώρα μας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο από άποψη απόδοσης. Με το Ranger PHEV η Ford -και στο μέλλον όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες με αντίστοιχα αυτοκίνητα- πρέπει να πείσουν ένα πολύ παραδοσιακό και «εθισμένο» στους ντίζελ κινητήρες κοινό ότι η νέα, εξηλεκτρισμένη εποχή μπορεί να προσφέρει τα ίδια, αν όχι πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα.

Αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος, που μπορεί να αποδειχτεί «ευλογία» ή «κατάρα». Κανείς πρωτοπόρος, οραματιστής και καινοτόμος δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τις αντιδράσεις του κοινού, ακόμα και αν το προϊόν που προσφέρει έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να γίνει επιτυχία.

Μια διαφορετική προσέγγιση για το πιο προηγμένο Ford Ranger

Τα σύγχρονα, διπλοκάμπινα όπως έχουμε συνηθίσει να τα ονομάζουμε, pick up, δεν είναι πλέον μόνο εργαλεία δουλειάς. Έχουν ένα πολλαπλό ρόλο να επιτελέσουν, ως οχήματα σκληρής αγροτικής ή εργοταξιακής εργασίας, ως μέσα απόδρασης και επαφής με τη φύση αλλά και ως οικογενειακά οχήματα.

Για τη δοκιμή τους λοιπόν επιβάλλεται ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος διαδρομών, το οποίο απαίτησε ένα ταξίδι με επιστροφή από την Αθήνα στην Αμαλιάδα, με μια ενδιάμεση «πρόκληση» στην ορεινή Πηνεία της Ηλείας για εκτός δρόμου οδήγηση. Συνολικά πάνω από 700 χιλιόμετρα που συνδύασαν αυτοκινητόδρομο, επαρχιακό δίκτυο, χωμάτινες διαδρομές και – φυσικά – το απαιτητικό κυκλοφοριακό περιβάλλον της Αθήνας.

Το νέο Ford Ranger Wildtrak Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), με την ισχύ των 281 ίππων, τη ροπή-ρεκόρ των 697 Nm, ηλεκτρική αυτονομία έως 43 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες και το πρωτοποριακό Pro Power Onboard δείχνει έτοιμο να παίξει σε όλα τα γήπεδα – από τα εργοτάξια μέχρι τα βουνά και από τα στενά του κέντρου μέχρι τις ατέλειωτες ευθείες της εθνικής.

Στον αυτοκινητόδρομο: Αθήνα – Πάτρα – Αθήνα

Η αναχώρηση από την Αθήνα με γεμάτη μπαταρία και ντεπόζιτο ανέδειξε αμέσως τον υβριδικό χαρακτήρα του Ranger. Στα πρώτα χιλιόμετρα της Αττικής Οδού και της Ολυμπίας Οδού, το πρόγραμμα EV Now επέτρεψε αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, σχεδόν αθόρυβη, με τον διζωνικό κλιματισμό να λειτουργεί επίσης ηλεκτρικά. Είναι εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο να κινείσαι με ένα pick-up τέτοιου μεγέθους χωρίς ίχνος ήχου κινητήρα.

Στη συνέχεια, στον αυτοκινητόδρομο, η υβριδική διάταξη μπαίνει στο παιχνίδι πιο έντονα. Ο 2.3 EcoBoost συνεργάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα μέσω του νέου Modular Hybrid Transmission – ενός 10τάχυτου αυτόματου με ενσωματωμένο τον ηλεκτροκινητήρα – προσφέροντας γραμμική και δυνατή επιτάχυνση. Η αίσθηση είναι αντίστοιχη ενός μεγάλου ντίζελ, αλλά με περισσότερη αμεσότητα και ησυχία.

Σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες; Εντυπωσιακή. Η ανάρτηση, που έχει ρυθμιστεί ειδικά για το επιπρόσθετο βάρος της μπαταρίας, προσφέρει άνεση και σωστό έλεγχο του αμαξώματος. Το σύστημα διεύθυνσης, χωρίς κενά και ταλαντώσεις, νιώθεις ότι ανήκει σε μεγάλο οικογενειακό αυτοκίνητο παρά σε «φορτηγό».

Η καμπίνα είναι απρόσμενα ήσυχη σε ταχύτητες μεταξύ 100 και 130 χλμ./ώρα, τόσο όσον αφορά στο θόρυβο του αέρα όσο και του κινητήρα. Το ηλεκτρονικό σύστημα Active Noise Control δείχνει να λειτουργεί ευεργετικά, εξισορροπώντας τους ενοχλητικούς θορύβους μέσω ηχητικών αντιμέτρων. Το ταξίδι μέχρι την Πάτρα κυλάει με μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα/100 χιλιόμετρα, τιμή πολύ χαμηλή για pick-up 2,5 τόνων με τόση δύναμη, το οποίο κινούταν στο ανώτατο όριο των σύννομων ταχυτήτων.

Επαρχιακό δίκτυο: Πάτρα - Αμαλιάδα - Πάτρα

Από την Πάτρα μέχρι την Αμαλιάδα, η διαδρομή γίνεται πιο απαιτητική, καθώς δεν ακολουθήσαμε το νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Πύργου, αλλά τον παλιό «111», στρίβοντας προς Οβρυά: στενότεροι δρόμοι, συχνές αλλαγές ρυθμού, χωριά με κίνηση. Εδώ το Ranger Wildtrak PHEV δείχνει την άλλη του όψη.

Το τιμόνι έχει καλή ακρίβεια και η ροπή των 697 Nm έρχεται στο προσκήνιο με το παραμικρό πάτημα του γκαζιού, κάνοντας τα προσπεράσματα παιχνιδάκι. Το κιβώτιο δουλεύει αθόρυβα, χωρίς δισταγμούς και το φρενάρισμα ενισχύεται από την αναγεννητική πέδηση. Τα ελαστικά διπλής χρήσης πασχίζουν να βρουν πρόσφυση στην άσφαλτο αν ο ρυθμός ανέβει, ωστόσο αυτό είναι κάτι απόλυτα αναμενόμενο με τόσο αραιό πέλμα και τόσο ψηλό προφίλ.

Η άνεση στο εσωτερικό είναι στο επίπεδο ενός SUV. Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα έχουν πολύ χώρο, ενώ η κάθετη οθόνη 12 ιντσών με το SYNC 4A φροντίζει για πλοήγηση και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 8'' είναι ευανάγνωστος και πλήρης, ενώ προβάλλει στοιχεία της πλοήγησης ακόμα και όταν αυτοί γίνεται μέσω AndroidAuto και google maps. Στο κέντρο της Αμαλιάδας, το Ranger κινήθηκε σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά, αποδεικνύοντας πόσο πρακτικό μπορεί να είναι ακόμα και σε μια επαρχιακή πόλη με στενά δρομάκια.

Εκτός δρόμου: Η πρόκληση της Πηνείας

Η καρδιά του ταξιδιού χτυπούσε όμως αλλού: στους λόφους και τα μονοπάτια της Πηνείας, μιας περιοχής γνωστής για τα δάση και τα χωμάτινα περάσματά της. Εκεί, το Ranger PHEV έδειξε γιατί η Ford τολμά να το χαρακτηρίσει το πιο ικανό Ranger παραγωγής.

Το σύστημα e-4WD με κοντές/μακριές σχέσεις και μπλοκέ πίσω διαφορικό επιτρέπει προσαρμογή σε κάθε επιφάνεια. Από λάσπη και πέτρες μέχρι απότομες ανηφόρες, η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα κάνει τη διαφορά. Στις κατηφορικές κλίσεις, το συνδυασμένο φρένο κινητήρα και η αναγεννητική πέδηση προσφέρουν έλεγχο σπάνιο για pick-up.

Η ανάρτηση δουλεύει ιδανικά: μαλακή και με μεγάλες διαδρομές καταπίνει τα πάντα χωρίς να μεταφέρει έντονες ταλαντώσεις στο αμάξωμα. Τα ψηλοπρόφιλα ελαστικά τα οποία στην άσφαλτο δυσανασχετούν σε κάθε κλειστή στροφή, εδώ αποδεικνύονται στρατηγικός σύμμαχος της ανάρτησης.

Αν θες να παίξεις, εκτός από τις επιλογές μετάδοσης 4Η, 4Α και 4L, έχεις και την 2WD, στην οποία έχεις επίσης τη χαμηλότερη κατανάλωση αλλά η ουρά μετακινείται σαν φίδι στο παραμικρό πάτημα του γκαζιού. Στα πιο σφιχτά κομμάτια, τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης στο χώμα (Mud/Ruts, Sand) έκαναν το Ranger πειθήνιο και προσαρμοστικό, ενώ υπάρχει και η επιλογή Tow/Haul αν ρυμουλκείς οτιδήποτε – με βάρος έως 3,5 τόνους παρακαλώ. Για την άσφαλτο, υπάρχουν επίσης τα προγράμματα λειτουργίας Normal, Eco, Sport και Slippery, δίνοντας λύση σε κάθε πιθανή ανάγκη.

Για τους σκληρά εργαζόμενους και όχι για τους σκληρά οδηγούντες το αυτοκίνητο, υπάρχει η καινοτομία του Pro Power Onboard. Μια ολόκληρη «συστάδα» από πρίζες στο χώρο φόρτωσης, όπου μπορούν να τροφοδοτηθούν ηλεκτρικά εργαλεία ή συσκευές μέγιστης ισχύος 2,3 kW και προαιρετικά 6,9 kW απευθείας από την μπαταρία, χωρίς ανάγκη γεννήτριας. Η ανεξαρτησία και η ευκολία που δίνει αυτό το σύστημα είναι πραγματικά ανεκτίμητη.

Ο εύκολα προσβάσιμος μέσω σκαλοπατιών στο πίσω μέρος του αμαξώματος χώρος φόρτωσης είναι σχεδιασμένος για να φιλοξενεί άνετα μια ευρωπαλέτα ανάμεσα στους θόλους των πίσω τροχών. Προσθέστε το ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να φτάσει στον 1 τόνο, όπως επίσης τα προαιρετικά στοιχεία που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά συρόμενο κάλυμμα, τις ειδικές ράγες που επιτρέπουν την άριστη διάταξη αλλά και πρόσδεση του φορτίου, το γεγονός ότι η πόρτα του χώρου φόρτωσης μπορεί να παίξει το ρόλο πάγκου εργασίας και τον LED περιμετρικό φωτισμό στο αμάξωμα αλλά και στο χώρο φόρτωσης, για να έχετε μια πλήρη εικόνα ενός «πολυεργαλείου», προσεγμένου στην παραμικρή λεπτομέρεια.

Επιστροφή στην Αθήνα

Η επιστροφή από την Αμαλιάδα στην Αθήνα έφερε το Ranger πίσω στη μεγάλη πόλη. Στην κίνηση της πρωτεύουσας, το PHEV αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η δυνατότητα ηλεκτρικής οδήγησης. Στο EV Now, το pick-up κινείται αθόρυβα, με μηδενικές εκπομπές. Το μέγεθός του παραμένει βέβαια πρόκληση στους στενούς δρόμους, αλλά οι κάμερες, οι αισθητήρες και τα συστήματα υποβοήθησης (Pre-Collision Assist, Lane Keeping Aid, κάμερα οπισθοπορείας) κάνουν το έργο του οδηγού πιο εύκολο.

Η αστική καθημερινότητα είναι το περιβάλλον όπου το Ranger PHEV δεν θα το περίμενες, αλλά κερδίζει τους επαγγελματίες: μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, δυνατότητα κίνησης σε ζώνες χαμηλών ρύπων και χαμηλό κόστος χρήσης όταν φορτίζει κανείς στο σπίτι ή στη δουλειά. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι μέσω του συστήματος πλοήγησης, το νέο Ford Ranger PHEV γνωρίζει αυτόματα πότε εισέρχεται σε ζώνες ελεγχόμενης κυκλοφορίας -μας συνέβη στο δακτύλιο της Αθήνας ο οποίος δεν ήταν σε ισχύ τον Αύγουστο ωστόσο- και επιλέγει αυτόματο το πρόγραμμα λειτουργίας Eco και την λειτουργία αποκλειστικά ηλεκτρικά, αν το επιτρέπει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας!



Ένα pick-up που αλλάζει τους κανόνες

Μετά από 700 χιλιόμετρα σε κάθε πιθανό οδικό σενάριο, το νέο Ford Ranger Wildtrak PHEV απέδειξε ότι δεν είναι απλώς το πρώτο plug-in hybrid pick-up γενικώς και της Ford ειδικότερα, αλλά ένα όχημα που συνδυάζει τον επαγγελματικό χαρακτήρα με την τεχνολογία και την αποδοτικότητα του μέλλοντος.

Στον αυτοκινητόδρομο έδειξε αρετές επιβατικού, στην επαρχία ευελιξία και ποιότητα κύλισης, στο χώμα της Πηνείας τον σκληρό του χαρακτήρα και στην Αθήνα την πρακτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης . Με μια μέση κατανάλωση 7,2 λίτρα/100 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες, απέδειξε επίσης ότι μπορεί να είναι πιο οικονομικό από τα diesel και ταυτόχρονα πολύ πιο δυνατό. Το Pro Power Onboard είναι το κερασάκι στην τούρτα, δίνοντας λύσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν γεννήτριες.

Το Ford Ranger Wildtrak PHEV είναι ένα pick-up που δεν σε περιορίζει. Σε προκαλεί να πας πιο μακριά – είτε με βενζίνη, είτε με ηλεκτρισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο, με πρωτόγνωρη οικονομία και απόδοση που «βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά», είτε αυτά έχουν να κάνουν με την ευχαρίστηση, είτε με την εργασία. Δεν είναι φθηνό, καθώς οι τιμές του ξεκινούν από τα 48.800 ευρώ (+ΦΠΑ) για την έκδοση Wildtrak της δοκιμής και φτάνουν στις 51.310 ευρώ (+ΦΠΑ) για την κορυφαία έκδοση Stοrmtrak, αλλά εξασφαλίζει τεράστια οικονομία και αποδοτικότητα.