Tο μοναδικό pick-up της αγοράς που μπαίνει στην... πρίζα είναι διαθέσιμο στις πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις Wildtrak και Stormtrak. Ποιες οι τιμές του στη χώρα μας.

Η Ford ξεκίνησε την επίσημη διάθεση στην ελληνική αγορά του νέου Ranger Plug-In Hybrid, του μοναδικού σήμερα pick-up μοντέλου που μπαίνει στην πρίζα και ενός οχήματος ικανού τόσο για επαγγελματική χρήση όσο και για διασκέδαση, το οποίο διατηρεί αναλλοίωτες τις δυνατότητες που καθιέρωσαν το Ranger ως την πιο δημοφιλή πρόταση στην κατηγορία του, ενισχύοντάς την με επιπλέον πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά, χάρη στην προσθήκη υβριδικής τεχνολογίας.

Το νέο και εξηλεκτρισμένο Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη είναι η Wildtrak, η οποία αποτελεί σήμερα την δημοφιλέστερη έκδοση του Ranger. Η δεύτερη είναι η Stormtrak, η πιο πλούσια αυτή τη στιγμή παραλλαγή του δημοφιλούς pick-up της Ford, που θα διατεθεί για το νέο Ranger Plug-In Hybrid σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Και οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις του νέου Ranger Plug-In Hybrid εφοδιάζονται με προηγμένα χαρακτηριστικά σχεδίασης, άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης όπως:

Η έκδοση Wildtrack

Έξυπνο αυτορυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας (Intelligent Adaptive Cruise Control)

Σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα (Cross Traffic Alert)

Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA / Warning)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φώτα εδάφους

Εμπρός προβολείς LED

Αεροδυναμική σπορ μπάρα

Ράγες οροφής με φινίρισμα αλουμινίου

Φωτισμός οχήματος 360 μοιρών (Zone Lighting)

Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού

Κεντρική οθόνη αφής 12”

Σύστημα πλοήγησης

Ασύρματη φόρτιση (Wireless Charging)

Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Μερικώς δερμάτινη επένδυση με ραφές σε χρωματική αντίθεση

Δερμάτινο θερμαινόμενο τιμόνι

Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry/Start)

Κρυφός εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός

Κάμερα οπισθοπορείας

Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω

Ζάντες ελαφρού κράματος 18’’ με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18

Η έκδοση Stormtrack

Εμπρός προβολείς Matrix LED

Μοναδική εμπρός μάσκα με κυψελοειδές πλέγμα και διακοσμητικό λογότυπο «RANGER» στο καπό

Αποκλειστικές ζάντες ελαφρού κράματος 18” ματ μαύρου χρώματος με διαστάσεις ελαστικών 255/65 R18

Ρυθμιζόμενο σύστημα σπορ μπάρας με ράγες οροφής

Κάμερα οπισθοπορείας / θέασης 360 μοιρών

Επώνυμο ηχοσύστημα B&O απόδοσης 640W

Ηλεκτρική πρίζα ισχύος 2,3 kW (Pro Power OnBoard)

Υποβοήθηση οπισθοπορείας με τρέιλερ (Pro-Trailer Backup Assist)

Μοναδικές λεπτομέρειες και σήμανση Stormtrak εσωτερικά και εξωτερικά

Διαθέσιμο σε 2 χρώματα αμαξώματος Chill Gray και Agate Black

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάτω από το καπό του Ranger Plug-In Hybrid βρίσκεται ο βενζινοκινητήρας 2.3L της Ford σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 ίππους και ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger Raptor. Το μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση – μόλις 3,4 lt/100 χλμ. (WLTP).

Η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως και 50 km με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία - ιδανική για αστική χρήση με μηδενική κατανάλωση βενζίνης. Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του Ranger Plug-In Hybrid είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α στην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ 2,3 kW– αρκετή ώστε να φορτίσουν ακόμα και ένα δεύτερο Ranger Plug-In Hybrid. Προαιρετικά, το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με πρίζες 16A με ισχύ 6,9 kW, κατάλληλες για τον πιο απαιτητικό επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει στη διάθεσή του επτά διαφορετικά προφίλ οδήγησης; τα Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και τα Mud, Sand, Tow/Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση. Παράλληλα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρική, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο.

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

Στο εσωτερικό του νέου Ranger Plug-In Hybrid η κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών εξασφαλίζει τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών του οχήματος – όπως το ηχοσύστημα, ο κλιματισμός, η πλοήγηση και πολλά ακόμη – μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό στη χρήση περιβάλλον. Η έκδοση Stormtrak διαθέτει επιπλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η μεγάλη αεροτομή πίσω από την καμπίνα των επιβατών μπορεί να μετακινηθεί εμπρός/πίσω και η πτυσσόμενη βάση που περιέχει, μαζί με τις αναδιπλούμενες μπάρες της καμπίνας, μπορούν να δημιουργήσουν έναν επίπεδο χώρο για τη στήριξη μακριών αντικειμένων, όπως σωλήνες ή ένα SUP.

Όπως κάθε γνήσιο Ranger, έτσι και η έκδοση Plug-In Hybrid βασίζεται τόσο στο ανθεκτικό της πλαίσιο όσο και στο εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, που της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις πιο δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου. Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Τώρα, το νέο Ranger Plug-In Hybrid διευκολύνει ακόμα περισσότερο αυτή τη χρήση, διαθέτοντας την τεχνολογία Trailer Backup Assist, η οποία βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν κάνοντας όπισθεν με το τρέιλερ χωρίς να ακουμπούν τα χέρια στο τιμόνι. Απλά ο οδηγός χρησιμοποιεί τον περιστροφικό διακόπτη για να κατευθύνει το τρέιλερ εκεί που επιθυμεί.

Οι τιμές του Ford Ranger Plug-In Hybrid στην Ελλάδα

Το νέο Ranger Plug-In Hybrid είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο Επίσημων Εμπόρων Ford σε ολόκληρη την Ελλάδα με τιμή 48.800€ (+ΦΠΑ) για την έκδοση Wildtrak και 51.310€ (+ΦΠΑ) για την περιορισμένης παραγωγής Stormtrak.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το μοναδικό Ford Ranger PHEV εδώ.