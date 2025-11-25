Σαν Σήμερα: Το οριστικό «αντίο» του Σουμάχερ στην F1 και η ανατροπή του Φέτελ (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Πλούσια θεματικά είναι για μία ακόμη ημέρα η αναδρομή μας στην ιστορία. Στη Formula 1 θα μάθουμε για δύο... τελικούς, έναν συγκλονιστικό που ανέδειξε πρωταθλητή με άκρως δραματικό τρόπο και έναν στον οποίο ο Λιούις Χάμιλτον έκανε… παρέλαση. Επιπλέον στο WRC, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον έναν και μοναδικό, Ρίτσαρντ Μπερνς.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1982, ο Χάνου Μίκολα έγινε ο πρώτος οδηγός που κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας του WRC τέσσερις φορές. Ο Φινλανδός επικράτησε με ένα Audi Quattro, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το έτερο Audi που οδήγησε η Μισέλ Μουτόν. Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια για να βρεθεί άλλος οδηγός στο WRC που σημείωσε το ίδιο στατιστικό. Αυτός ήταν ο Πέτερ Σόλμπεργκ, ενώ ο Σεμπαστιέν Οζιέ έγινε ο τρίτος τετράκις νικητής του συγκεκριμένου ράλλυ, το 2016.

Σαν σήμερα το 2001, ο Ρίτσαρντ Μπερνς έγινε μόλις ο δεύτερος Βρετανός που κατέκτησε το πρωτάθλημα στο WRC, μεthn τρίτη θέση στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ο οδηγός της Subaru μπήκε στην ίδια λίστα με τον Κόλιν ΜακΡέι. Νικητής του ράλλυ ήταν ο Μάρκους Γκρένχολμ με ένα Peugeot 206, με δεύτερο τον Χάρι Ροβάνπερα.

Σαν σήμερα το 2005, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου στο WRC, ο Ρίτσαρντ Μπερνς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο πριν το τελευταίο ράλλυ του 2003, ο Μπερνς πάλεψε με τη νόσο για 2 χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε νικητής.

Σαν σήμερα το 2012, έλαβε χώρα το συγκλονιστικό και ανατρεπτικό Grand Prix Βραζιλίας στο Ιντερλάγκος. Νικητής ήταν ο Τζένσον Μπάτον, έπειτα από λάθος του Νίκο Χούλκενμπεργκ που οδήγησε σε σύγκρουση με τον πρωτοπόρο, Λιούις Χάμιλτον. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη της καριέρας του Μπάτον στην F1.

Ωστόσο το ενδιαφέρον ήταν στη μάχη για τον τίτλο ανάμεσα στους Σεμπάστιαν Φέτελ και Φερνάντο Αλόνσο. Ο Γερμανός της Red Bull Racing είχε πέσει τελευταίος στον πρώτο γύρο, έπειτα από εμπλοκή του σε συμβάν της στροφής 4. Οι «θεοί των αγώνων» ήταν μαζί του εκείνη την ημέρα, καθώς το μονοθέσιό του δεν είχε ζημιά και με μία μαγική εμφάνιση, ανέκαμψε και τερμάτισε 6ος για να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας του. Ο Αλόνσο τερμάτισε δεύτερος και έχασε τον τίτλο για 3 βαθμούς. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας για τον Μίκαελ Σουμάχερ στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 2018, η Mercedes έκανε το 1-2 στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, με τον Λιούις Χάμιλτον να επικρατεί του Βάλτερι Μπότας. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari.

