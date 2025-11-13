Test drive Volkswagen T-Roc Dream: Δύναμη και φουλ εξοπλισμός σε προσιτή τιμή

Δοκιμάσαμε την έκδοση Dream του compact SUV της Volkswagen, με 150 ίππους, αυτόματο κιβώτιο αλλά και εντυπωσιακό όφελος 5.000 ευρώ.

Η εμπορική επιτυχία του Volkswagen T-Roc όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι τυχαία. Κάνει χρήση της πλατφόρμας MQB Α1 που του εξασφαλίζει καλές επιδόσεις σε κύλιση, οδική συμπεριφορά και εξοπλισμό. Μετρώντας πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το T-Roc είναι από τα πιο ευπώλητα μοντέλα της Volkswagen. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική αγορά, όπου η έκδοση Dream αποτελεί την πιο... καυτή πρόταση αυτή την περίοδο για το B-SUV της γερμανικής μάρκας.

Διαθέσιμο με τον ισχυρό 1.5 TSI 150 ίππων, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο επτά σχέσεων DSG που προσθέτει την απαραίτητη ευκολία μέσα στην πόλη, το T-Roc Dream διαθέτει υπερπλήρη εξοπλισμό, με όφελος 5.000 ευρώ και τελική τιμή 30.980 ευρώ.

Εξοπλισμός Dream που δεν χρειάζεται να ονειρευτείς

Η νέα έκδοση Dream του Volkswagen T-Roc βασίζεται στην ήδη πλούσια έκδοση Style, προσθέτοντας όμως μια σειρά premium χαρακτηριστικών που ενισχύουν την εικόνα, την άνεση και την τεχνολογία του μοντέλου. Ξεχωρίζουν:

Προβολείς IQ.Light LED Matrix

Dynamic Light Assist για αυτόματη ρύθμιση της δέσμης φώτων

Ambient φωτισμός στην εμπρός μάσκα

Easy Open & Close για την πόρτα του χώρου αποσκευών

Σύστημα Keyless Access με SAFELOCK

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Μεταλλικό χρώμα με διχρωμία και φιμέ πίσω παράθυρα

Στα παραπάνω θα πρέπει να υπολογίσετε τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, την ασύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων με κεντρικό υποβραχιόνιο, τα Sport comfort καθίσματα οδηγού – συνοδηγού, το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με paddles για την αλλαγή σχέσεων, τα διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και το εσωτερικό των εμπρός θυρών, τις επενδύσεις καθισμάτων σε ArtVelours micro fleece, τον εσωτερικό φωτισμό Αmbient, τις πολλές θήκες για μικροαντικείμενα, τον χώρο αποσκευών 445 λίτρων με πάτωμα ειδικής διαμόρφωσης κ.α.

Ποιοτικό και ψηφιακό εσωτερικό

Το T-Roc Dream καλύπτει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς όσον αφορά και την εξοπλισμό συνδεσιμότητας. Το Digital Cockpit Pro περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη TFT 10,3'' ιντσών, σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover" με έγχρωμη οθόνη αφής 8 ιντσών, υπηρεσίες VW Connect & VW Connect Plus, ηχοσύστημα με 6 ηχεία, Wireless App-Connect - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου (μόνο για συσκευές συμβατές με πρ ότυπο Qi), προετοιμασία για Navigation μέσω FOD, κάμερα οπισθοπορείας.

Αλλά και η λίστα με τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού είναι μακρά:

Adaptive Cruise Control με Speed Limiter

Pre-Crash (Σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών)

Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας "Lane Assist"

Κάμερα οπισθοπορείας

Προηγμένο σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Σύστημα επιτήρησης πεζών

Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου " Front Assist" με Emergency Braking

Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Park Assist με Park Distance Control.

Ευέλικτο στην πόλη, δυνατό έξω από αυτή

Διαθέσιμο αποκλειστικά με τον 1.5 TSI 150 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, το Volkswagen T-Roc Dream φέρνει συνδυάζει άνεση, δυναμικές επιδόσεις στο ταξίδι και ευκολία στην καθημερινότητα. Η υψηλή θέση οδήγησης προσφέρει καλή ορατότητα περιμετρικά του οχήματος, ενώ το κάθισμα είναι αφενός άνετο και αφετέρου παρέχει καλή πλευρική στήριξη.

To τετρακύλινδρο μοτέρ έχει ροπή 250 Nm, η οποία είναι διαθέσιμη από χαμηλά, από τις 1.500 σ.α.λ. και έως τις 3.500 σ.α.λ. Στο εύρος δηλαδή που ένας κινητήρας λειτουργεί την περισσότερη ώρα. Έτσι ο οδηγός του T-Roc έχει την απόκριση που χρειάζεται κάθε στιγμή που βυθίζει το πόδι του στο πεντάλ του γκαζιού. Οι επιδόσεις είναι άκρως ανταγωνιστικές στην κατηγορία των B-SUV: μέγιστη ταχύτητα 207 χλμ/ώρα και 0-100 χλμ/ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα.

Αν και δεν υπάρχουν προφίλ οδήγησης (με πρόγραμμα Eco που θα μείωνε και άλλο την κατανάλωση), τα όσα μας έδειξε ο υπολογιστής ταξιδίου του T-Roc ήταν ικανοποιητικά: με τη συμβολή του start/stop και του συστήματος ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα, μέσα στην πόλη είδαμε 7,5-8 λίτρα ανά 100 χλμ., ενώ σε μεικτές συνθήκες η ένδειξη μπορεί να πέσει κάτω από τα 7 λίτρα ανά 100 χλμ, αρκεί ο οδηγός να μην το παρακάνει. Σε συνδυασμό με το μεγάλο

ρεζερβουάρ των 50 λίτρων, κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς στάση για ανεφοδιασμό.

Με εξαίρεση τις στιγμές έντονης επιτάχυνσης, το DSG φροντίζει να διατηρεί τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα χαμηλά, με όφελος στην κατανάλωση και την ησυχία στην καμπίνα. Το τιμόνι έχει καλό βάρος και η ανάρτηση βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στον περιορισμό των κλίσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και το φιλτράρισμα των κακοτεχνιών των ελληνικών δρόμων.

Το T-Roc 1.5 TSI Dream δεν υστερεί σε κάποιο τομέα, έχοντας ως ατού τις επιδόσεις, τον υπερπλήρη εξοπλισμό, την ομπρέλα της τετραετούς εργοστασιακής εγγύησης και την υψηλή μεταπωλητική αξία που συνοδεύει κάθε Volkswagen. Με το όφελος των 5.000 ευρώ, πλέον η τιμή του αποτελεί ευκαιρία.