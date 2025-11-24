Gordon Murray S1 LM: Το αυτοκίνητο που διέλυσε κάθε ρεκόρ τιμής

Το «Special One» σπάει ιστορικά όρια πριν ακόμη κατασκευαστεί – και αποδεικνύει γιατί ο Γκόρντον Μάρεϊ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην αυτοκίνηση.

Ο κόσμος των υπερ-συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει δει πολλά. Ferrari 250 GTO, Bugatti Chiron, Koenigsegg και πολλά άλλα μοναδικά one-off. Όμως αυτό που συνέβη στο Λας Βέγκας, στο περιθώριο του Grand Prix, ξεπερνά κάθε προηγούμενο: το Gordon Murray S1 LM έγινε το ακριβότερο καινούριο αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, με τελική τιμή 20.630.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 19,1 εκατ. ευρώ. Και το πιο εντυπωσιακό; Κανείς δεν το έχει οδηγήσει ακόμη. Το αυτοκίνητο απλώς δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα.

Το μοναδικό «Special One»

Το S1 LM είναι το πρώτο μοντέλο της Gordon Murray Special Vehicles και αποτελεί ουσιαστικά την «LM» εκδοχή της οικογένειας S1 — ένα αυτοκίνητο εμπνευσμένο άμεσα από τη McLaren F1 GTR του 1995. Μόλις πέντε αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν συνολικά, καθιστώντας το S1 LM ένα από τα πιο σπάνια hypercar της σύγχρονης εποχής. Το πλαίσιο #1 -αυτό που βγήκε σε δημοπρασία- είχε αποκαλυφθεί στη Monterey Car Week του 2025 και ήταν το πρώτο από τα πέντε που αρχικά είχαν ανακοινωθεί ως «πουλημένα σε έναν και μόνο συλλέκτη». Η δημοπρασία όμως αφήνει να εννοηθεί ότι τα πράγματα ίσως έχουν αλλάξει.

Η άφιξη του S1 LM στο Λας Βέγκας ήταν μια ακριβή παράσταση από μόνη της. Η Gordon Murray Automotive αποφάσισε ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν μπορεί απλώς να φτάσει με trailer· έτσι, το S1 LM κατέβηκε με ελικόπτερο, μπροστά σε ένα κοινό που δεν ήταν σίγουρο για το τι ακριβώς έβλεπε. Το αυτοκίνητο εκτέθηκε στη gala του amfAR σε συνεργασία με το GP του Λας Βέγκας, πριν περάσει στο stage της RM Sotheby’s όπου ξεκίνησε ένας διεθνής «πόλεμος» προσφορών.

Τι παίρνεις με €19 εκατομμύρια

Ο νικητής της δημοπρασίας δεν αγοράζει απλώς ένα hypercar. Αγοράζει είσοδο σε ένα ολόκληρο σύμπαν.

Προσωπική συνδιαμόρφωση του αυτοκινήτου με τον ίδιο τον Γκόρντον Μάρεϊ: Συνεδρίες όπου ο ιδιοκτήτης θα καθορίσει κάθε λεπτομέρεια με τον θρυλικό μηχανικό.

Συμμετοχή στις δοκιμές εξέλιξης: Ο νέος ιδιοκτήτης θα συμμετάσχει σε development drives μαζί με τον Ντάριο Φρανκίτι, τετράκις πρωταθλητή IndyCar και τριπλό νικητή των 500 μιλίων της Ινδιανάπολης.

Πρόσβαση στην ομάδα GMSV: Με ενεργό ρόλο στη διαδικασία τελικής εξέλιξης.

Ένα συλλεκτικό βιβλίο 500 σελίδων: Με σχέδια, ιδέες, σημειώσεις και υλικό κατευθείαν από το προσωπικό design notebook του Μάρεϊ.

Ουσιαστικά, ο ιδιοκτήτης δεν παίρνει ένα αυτοκίνητο· παίρνει θέση στο τραπέζι όπου γεννιούνται τα αυτοκίνητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το S1 LM είναι ένα αυτοκίνητο που φτιάχτηκε από τον τελευταίο πραγματικό «ποιητή» της μηχανολογίας.

Κινητήρας: V12, 4.3 λίτρων, Cosworth

Ισχύς: 710 ίπποι

Μέγιστες σ.α.λ.: 12.100 rpm

Μετάδοση: 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο

Μετάδοση κίνησης: Πίσω

Βάρος (στόχος): ~957 κιλά

Διάταξη καθισμάτων: Οδηγός στο κέντρο + 2 καθίσματα ελαφρώς πιο πίσω (όπως στη McLaren F1)

Το αμάξωμα είναι εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα, με εσωτερικό «γυμνό» σε raw carbon και σχεδίαση που αποτελεί συνειδητό φόρο τιμής στη McLaren F1 GTR του 1995.

Ο ίδιος ο Μάρεϊ δήλωσε: «Το S1 LM αντιπροσωπεύει ό,τι έχω μάθει σε έξι δεκαετίες σχεδίασης: καθαρή οδηγική τελειότητα, μηχανολογική τέχνη και μια επιστροφή στην ομορφιά. Το ρεκόρ αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό». Αυτή η φράση από μόνη της εξηγεί γιατί το S1 LM δεν είναι προϊόν marketing. Είναι προϊόν φιλοσοφίας.

Γιατί «Special One»

Ο Μάρεϊ θέλει να θυμίσει ότι η αυτοκίνηση έχει χώρο για καθαρότητα, για χαμηλό βάρος, για ιδέες, όχι μόνο για 0–100 και οθόνες. Το γεγονός ότι κάποιος πλήρωσε 19 εκατομμύρια ευρώ για ένα αυτοκίνητο που δεν έχει καν ολοκληρωθεί, είναι από μόνο του η καλύτερη απόδειξη ότι οι «ρομαντικοί» δεν έχουν εξαφανιστεί. Το S1 LM δεν είναι ένα αυτοκίνητο. Είναι ένα statement. Σε μια εποχή όπου τα hypercars γίνονται όλο και πιο ψηφιακά, βαρύτερα και πολύπλοκα, το S1 LM εμφανίζεται σαν κάτι από έναν άλλο πλανήτη: ένα αυτοκίνητο 957 κιλών, με V12 χωρίς turbo, που φτάνει στις 12.100 στροφές, με χειροκίνητο κιβώτιο και με τρεις θέσεις στην καμπίνα. Δεν είναι τυχαίο που έσπασε το ρεκόρ. Είναι ίσως το τελευταίο που θα μπορούσε να το κάνει.