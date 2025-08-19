Η Leapmotor ξεπερνά τους αντιπάλους της και συνεχίζει την ανοδική της πορεία

Με τη στήριξη της Stellantis και πωλήσεις ρεκόρ, η κινεζική μάρκα αναδεικνύεται σε κορυφαία startup ηλεκτρικών οχημάτων

Η Leapmotor, η νεοφυής κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην οποία η Stellantis κατέχει μειοψηφικό ποσοστό, έχει μετατραπεί από outsider σε πρωταγωνιστή. Με τις μετοχές της να έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του έτους και τα οικονομικά της να περνούν για πρώτη φορά σε θετικό έδαφος, η Leapmotor αφήνει πίσω της ανταγωνιστές όπως η Xpeng και η Xiaomi.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 33 εκατ. γουάν (περίπου 4,2 εκατ. ευρώ), έναντι ζημίας 2,2 δισ. γουάν (περίπου 278 εκατ. ευρώ) το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο για το 2025 τις 500.000 πωλήσεις, έναντι 290.000 πέρσι, φιλοδοξώντας να καταγράψει το πρώτο πλήρως κερδοφόρο έτος στην ιστορία της.

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η ανοδική πορεία δεν είναι συγκυριακή. Τον Ιούλιο, η Leapmotor πέτυχε το καλύτερο μήνα της μέχρι σήμερα, με 50.129 πωλήσεις (εγχώριες και εξαγωγές), ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 50.000 μονάδων σε ένα μήνα. Έτσι διατήρησε την πρωτιά ανάμεσα στις start-up μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική της αποδίδει.

Το μυστικό της επιτυχίας

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της έχει η κάθετη ολοκλήρωση –περίπου το 70% των εξαρτημάτων κατασκευάζονται in-house– γεγονός που μειώνει το κόστος και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η συνεργασία με τη Stellantis μέσω της Leapmotor International ενισχύει την παρουσία της στην Ευρώπη, όπου στο πρώτο εξάμηνο του 2025 πούλησε 8.311 αυτοκίνητα έναντι μόλις 163 πέρσι.

Με φόντο την ισχυρή ανάπτυξη, τους επενδυτές να δείχνουν εμπιστοσύνη και νέες παρουσιάσεις μοντέλων όπως τα C-SUV B10 και C10 AWD στον ορίζοντα, η Leapmotor φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της τον τίτλο του αουτσάιντερ και να βαδίζει πλέον σε τροχιά καθιέρωσης ως παγκόσμιος παίκτης.