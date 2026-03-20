Nissan, Wayve και Uber συνεργάζονται για την ανάπτυξη ρομποταξί στο Τόκιο

Η πιλοτική λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει έως τα τέλη του 2026, χρησιμοποιώντας το Nissan LEAF και την τεχνολογία Wayve AI Driver.

Στις 18 Μαρτίου 2026, οι εταιρείες Nissan, Wayve και Uber υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόνομης κινητικότητας. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη στοχεύει στη δημιουργία robotaxis, με τις προετοιμασίες για την πιλοτική λειτουργία στο Τόκιο να έχουν ήδη ξεκινήσει, στοχεύοντας στην έναρξη της υπηρεσίας έως τα τέλη του έτους.

Στην αρχική φάση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί το Nissan LEAF, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης Wayve AI Driver. Οι επιβάτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας της Uber, ενώ κατά το αρχικό στάδιο τα οχήματα θα κινούνται με την παρουσία εκπαιδευμένου χειριστή ασφαλείας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.

Τεχνολογία AI χωρίς την ανάγκη χαρτών υψηλής ανάλυσης

Το σύστημα Wayve AI Driver διαφοροποιείται τεχνικά καθώς έχει σχεδιαστεί να μαθαίνει από πραγματικά δεδομένα οδήγησης. Αυτό επιτρέπει στο λογισμικό να προσαρμόζεται σε νέα οδικά δίκτυα και πόλεις χωρίς να απαιτείται η χρήση χαρτών υψηλής ανάλυσης, διευκολύνοντας την ταχύτερη επέκταση της υπηρεσίας διεθνώς.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη κίνηση της Uber στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας στην Ιαπωνία. Το παγκόσμιο πλάνο των Wayve και Uber προβλέπει την επέκταση των υπηρεσιών robotaxi σε περισσότερες από δέκα πόλεις στο μέλλον, ξεκινώντας από το απαιτητικό και πυκνό κυκλοφοριακό δίκτυο του Τόκιο.

Οι δηλώσεις

Ο Άλεξ Κένταλ, Cofounder & CEO της Wayve, δήλωσε: «Το Τόκιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να φέρουμε την αυτόνομη κινητικότητα σε μία από τις πιο εξελιγμένες αγορές παγκοσμίως. Δοκιμάζουμε την τεχνολογία μας στην Ιαπωνία από τις αρχές του 2025, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στις ιδιαίτερες οδικές συνθήκες της. Η συνεργασία με τη Nissan και την Uber για την πιλοτική ανάπτυξη ρομποταξί μας επιτρέπει να εισάγουμε αυτή την τεχνολογία με ασφάλεια, ενώ συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να επεκτεινόμαστε».

Ο Ιβάν Εσπινόζα, President and CEO της Nissan Motor Co., Ltd., δήλωσε: «Η Nissan είναι υπερήφανη που συμμετέχει σε αυτό το νέο κεφάλαιο καινοτομίας. Η συνεργασία μας με τη Wayve για την ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη γκάμα των οχημάτων μας έχει δημιουργήσει ισχυρές βάσεις και είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωράμε με την πιλοτική ανάπτυξη ρομποταξί στο Τόκιο, συνδυάζοντας την τεχνολογία της Wayve, το δίκτυο της Uber και τα οχήματα της Nissan. Το όραμα της Nissan είναι να φέρνει την έξυπνη κινητικότητα στην καθημερινή ζωή και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δείχνει πώς η φιλοδοξία αυτή γίνεται πράξη».

Ο Ντάρα Κοσροβσάχι, CEO της Uber, δήλωσε: «Η αυτόνομη κινητικότητα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της πλατφόρμας της Uber. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Wayve και συνεργαζόμαστε με τη Nissan για να φέρουμε υπηρεσίες ρομποταξί στο Τόκιο. Μετά την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας στο Λονδίνο, ανυπομονούμε να εισάγουμε την υπηρεσία και στο Τόκιο, προσφέροντας νέους και σύγχρονους τρόπους μετακίνησης. Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην Ιαπωνία, μια σημαντική αγορά όπου η καινοτομία μπορεί να στηρίξει το μέλλον των αστικών μετακινήσεων. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους χρήστες περισσότερους τρόπους μετακίνησης, εύκολα μέσα από την εφαρμογή Uber»