MotoGP: Η βροχή αποφάσισε τα γκρουπ των κατατακτήριων στη Βραζιλία

Η βροχή έφερε τα πάνω κάτω, με τον Ζοάν Ζαρκό στην κορυφή, τον Μάρκο Μπετζέκι να μένει εκτός δεκάδας και τον rookie Τοπράκ Ραζγκατλίογλου να εντυπωσιάζει.

Η επιστροφή του MotoGP στη Βραζιλία μετά από δύο δεκαετίες ξεκίνησε με τον πιο επεισοδιακό τρόπο. Οι ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής στην πίστα της Goiânia σημαδεύτηκαν από την ξαφνική βροχή, η οποία ανάγκασε τους αναβάτες να ρισκάρουν από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Σε αυτό το χαοτικό σκηνικό, ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο, εκμεταλλευόμενος πλήρως τις συνθήκες πριν η πίστα γίνει ακατάλληλη για βελτίωση χρόνων.

Ο Γάλλος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:21.257, αφήνοντας πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati. Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας, ωστόσο, ήρθε από τον Τοπράκ Ραζγκατλίογλου. Ο rookie της Pramac Yamaha απέδειξε για άλλη μια φορά την προσαρμοστικότητά του, σημειώνοντας τον τρίτο ταχύτερο χρόνο και εξασφαλίζοντας με άνεση την απευθείας πρόκριση στο Q2.

Το σοκ του Μάρκο Μπετζέκι και οι πτώσεις

Το μεγαλύτερο «θύμα» της βροχής ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο νικητής του προηγούμενου αγώνα στην Ταϊλάνδη και διεκδικητής του τίτλου, πιάστηκε απροετοίμαστος από τη μπόρα και δεν κατάφερε να βρει έναν καθαρό γύρο. Ως αποτέλεσμα, ο αναβάτης της Aprilia θα αναγκαστεί να περάσει από τη δοκιμασία του Q1 το Σάββατο, μια εξέλιξη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι συνθήκες στην πίστα ήταν εξαιρετικά δύσκολες, κάτι που φάνηκε από τις πολλές πτώσεις στο ξεκίνημα της περιόδου. Ο Μπραντ Μπίντερ, ο Τζακ Μίλερ αλλά και ο τοπικός ήρωας, Ντιόγκο Μορέιρα, κατέληξαν στην αμμοπαγίδα του δεύτερου τομέα μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η «χρυσή» δεκάδα του Q2

Παρά τα προβλήματα, ορισμένα φαβορί κατάφεραν να σώσουν την παρτίδα. Ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Πέδρο Ακόστα, οδήγησε την KTM του στην πέμπτη θέση. Στη δεκάδα που προκρίνεται απευθείας στο Q2 βρίσκονται επίσης οι Άλεξ Μάρκεθ, Φάμπιο Κουαρταραρό, Φερμίν Αλντεγκέρ, Φραντσέσκο Μπανιάια και Άι Ογκούρα.

Η Yamaha έδειξε σημάδια ανάκαμψης με τον Κουαρταραρό στην 7η θέση, ενώ ο Μπανιάια κατάφερε οριακά να μπει στην προνομιούχο δεκάδα, γλιτώνοντας την περιπέτεια του Q1. Με τις προβλέψεις για τον καιρό να παραμένουν άστατες και για το Σαββατοκύριακο, οι κατατακτήριες δοκιμές στην Goiânia αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Αποτελέσματα