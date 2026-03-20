Η νέα καμπάνια της γερμανικής μάρκας εστιάζει στην άνεση των ηλεκτρικών GLC και GLB, ενώ γιορτάζει την επέτειο της εφεύρεσης του αυτοκινήτου με ένα παγκόσμιο οδοιπορικό.

Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα της επικοινωνιακή στρατηγική για το 2026, με κεντρικό σύνθημα «Willkommen zu Hause» (Καλώς ήρθατε σπίτι). Η καμπάνια εστιάζει στην προώθηση των ηλεκτρικών SUV της εταιρείας, GLC και GLB, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά άνεσης και ποιότητας κύλισης που η μάρκα θεωρεί ως βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της, ανεξάρτητα από το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Κεντρικό πρόσωπο στην προώθηση της ηλεκτρικής GLC είναι ο Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός οδηγός της Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, που στο πρόσφατο GP Κίνας πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην F1, συμμετέχει σε μια ταινία μικρού μήκους, η οποία επιχειρεί να συνδέσει τον κόσμο των αγώνων υψηλών επιδόσεων με την καθημερινή χρήση ενός οχήματος δρόμου.

Ο Κίμι Αντονέλι σε ρόλο πρωταγωνιστή

Στο σενάριο της καμπάνιας, ο Κίμι Αντονέλι εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα του, Μάρκο, σε μια διαδρομή κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος. Η ταινία εστιάζει στην αντίθεση ανάμεσα στην πίεση που δέχεται ένας επαγγελματίας οδηγός στην πίστα και την ηρεμία που προσφέρει η καμπίνα της ηλεκτρικής GLC.

Η επιλογή του Αντονέλι σηματοδοτεί την επιθυμία της Mercedes να συνδέσει το μέλλον της στη Formula 1 με την ηλεκτρική της γκάμα. Το μήνυμα της καμπάνιας υπογραμμίζει την εργονομία και την αθόρυβη λειτουργία του μοντέλου ως εργαλεία αποφόρτισης από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

140 χρόνια από την πατέντα του Καρλ Μπεντς

Παράλληλα με την προώθηση των νέων μοντέλων, η Mercedes-Benz γιορτάζει φέτος (2026) μια σημαντική ιστορική επέτειο. Συμπληρώνονται 140 χρόνια από τις 29 Ιανουαρίου 1886, την ημέρα που ο Καρλ Μπεντς κατέθεσε την πατέντα για το πρώτο αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Για τον εορτασμό αυτής της επετείου, η εταιρεία διοργανώνει μια παγκόσμια περιοδεία. Τρεις S-Class πρόκειται να επισκεφθούν 140 προορισμούς σε όλο τον κόσμο μέχρι τον Οκτώβριο, συνδέοντας την ιστορική κληρονομιά της μάρκας με τη σύγχρονη παρουσία της στις παγκόσμιες αγορές.

Η οικογενειακή πλευρά της GLB

Η στρατηγική επικοινωνίας περιλαμβάνει και την ηλεκτρική GLB, η οποία τοποθετείται ως η επιλογή για τις ανάγκες μιας οικογένειας. Η σχετική καμπάνια χρησιμοποιεί μια ανθρώπινη ιστορία με επίκεντρο την ασφάλεια και την πρακτικότητα, προβάλλοντας το όχημα ως έναν αξιόπιστο «συνοδό» στις καθημερινές δραστηριότητες.

Με τις κινήσεις αυτές, η Mercedes-Benz επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και το κύρος που της προσφέρει η μακρόχρονη ιστορία της. Η χρήση προσώπων από το αθλητικό της τμήμα, όπως ο Αντονέλι, αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας να παραμείνει η μάρκα επίκαιρη σε ένα μεταβαλλόμενο αυτοκινητικό τοπίο.