Leapmotor B10: Ισχύς, μπαταρία και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το τρίτο μοντέλο της Leapmotor στην ελληνική αγορά είναι ένα οικογενειακό SUV, μήκους 4,52 μέτρων.

Η Leapmotor εμπλουτίζει τη γκάμα της στην Ελλάδα με το λανσάρισμα του B10. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό C-SUV μήκους 4,52 μέτρων, το οποίο τοποθετείται κάτω από το C10 (έχει μήκος 4,74 μέτρα). Χάρη στο μεταξόνιο των 2,74 μ. οι χώροι στο πίσω κάθισμα είναι από τους μεγαλύτερους στα C-SUV, ενώ υπάρχουν 22 αποθηκευτικοί χώροι για μικροαντικείμενα.

Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Κινητήρας - μπαταρία

Tο πρώτο μοντέλο της οικογένειας B της Leapmotor βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP3.5. Για την κίνηση του αυτοκινήτου φροντίζει ένας ηλεκτροκινητήρας με ισχύ 218 ίππους και ροπή 240 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται σε 170 χλμ/ώρα.

Σε ό,τι αφορά στην μπαταρία υπάρχουν δύο επιλογές:

Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP

η δεύτερη έχει χωρητικότητα 67,1 kWh με αυτονομία 434 χλμ.

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται φόρτιση ισχύος 11 kW στο εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) καθώς και 168 kW στο συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που ισοδυναμεί με 30-80% της ενεργειακής χωρητικότητας σε μόλις 20 λεπτά.

Πότε θα κυκλοφορήσει το B10 στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το Leapmotor Β10 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μέσα από επιλεγμένα σημεία του δικτύου της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep). Οι τιμές του αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο νωρίτερα.