Η Yamaha «γκαζώνει» για την Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026

Με όλη την γκάμα των Hyper Naked, Adventure και Supersport μοντέλων, η Yamaha ετοιμάζεται να κλέψει τις εντυπώσεις - Τι θα δούμε στο Metropolitan Expo.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο γεγονός των δύο τροχών στη χώρα μας ξεκίνησε. Η Yamaha, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επιβεβαίωσε τη δυναμική της παρουσία στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 1 έως τις 5 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στα Σπάτα.

Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ιαπωνική μάρκα αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια αναβάτες και φέτος υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει το πάθος με την τεχνολογική υπεροχή. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη την γκάμα, από τις εμβληματικές Hyper Naked και Adventure μοτοσυκλέτες, μέχρι τα κορυφαία Supersport μοντέλα και τα σύγχρονα scooters της εταιρείας.

Τεχνολογία Y-AMT: Το μέλλον της οδήγησης είναι εδώ

Το μεγάλο highlight του περιπτέρου της Yamaha δεν είναι άλλο από την πρωτοποριακή τεχνολογία Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission). Πρόκειται για ένα σύστημα που επαναπροσδιορίζει την οδηγική εμπειρία, επιτρέποντας στον αναβάτη να εστιάσει απόλυτα στην πρόσφυση, το φρενάρισμα και την κλίση, χωρίς την ανάγκη παραδοσιακού συμπλέκτη ή λεβιέ ταχυτήτων στο πόδι.

Η τεχνολογία αυτή, που θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην έκθεση, υπόσχεται ταχύτερες και πιο ομαλές αλλαγές σχέσεων, ενισχύοντας τόσο τις επιδόσεις όσο και την άνεση στην καθημερινή μετακίνηση. Είναι η απάντηση της Yamaha στις απαιτήσεις του σύγχρονου αναβάτη που αναζητά την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και την ευκολία.

Ένα περίπτερο γεμάτο αδρεναλίνη και καινοτομία

Η παρουσία της Yamaha στο Metropolitan Expo δεν περιορίζεται μόνο στα στατικά μοντέλα. Το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της μάρκας έχει σχεδιαστεί για να μεταδώσει την ενέργεια του «Revs Your Heart». Εκτός από τις μοτοσυκλέτες, θα υπάρχουν και προτάσεις που αφορούν τη μικροκινητικότητα, δείχνοντας το πρόσωπο της εταιρείας για το μέλλον των αστικών μετακινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που εκπροσωπεί τη Yamaha σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, συνεχίζει την εντυπωσιακή του ανάπτυξη. Με κύκλο εργασιών που άγγιξε τα 196 εκατ. ευρώ το 2024 και νέες συνεργασίες (όπως με την Toyota σε Πάτρα και Κυκλάδες), η παρουσία της στην έκθεση αντανακλά τη στιβαρότητα και το όραμα ενός από τους σημαντικότερους παίκτες στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης διαμορφώνονται ως εξής:

• Τετάρτη – Παρασκευή: 14:00 – 21:00

• Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 21:00

