Το MotoGP με το Grand Prix της Ουγγαρίας είναι εδώ!

Το grid του MotoGP παίρνει «φωτιά» καθώς μεταφέρεται στην Ουγγαρία για τον 8ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Η νέα πίστα του Balaton Park είναι έτοιμη για τον δεύτερό της αγώνα, αλλά σε σχέση με πέρσι τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Για την ώρα αυτός που ξεχωρίζει δεν είναι άλλος από τον Marco Bezzecchi. Η μεταγραφή του στην Aprilia έχει αποδειχθεί κίνηση-ματ, με τον Ιταλό να κάνει τη σεζόν της καριέρας του.

Μετράει ήδη τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, με πιο πρόσφατη αυτή στο Grand Prix του Μουτζέλο, και όπως είναι φυσικό προηγείται στην κούρσα του πρωταθλήματος. Μόλις 17 βαθμούς πίσω του είναι ο teammate του, Jorge Martin, με την Aprilia να εντυπωσιάζει. Το να είναι ο Marco Bezzechini νικητής στο Grand Prix της Ουγγαρίας είναι σε απόδοση 2.50 στη Novibet.

Αυτή που ψάχνει να βρει τα πατήματά της, είναι η Ducati Lenovo προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της. Οι Bagnaia και Marquez δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν σύμφωνα με τις προσδοκίες στο Grand Prix της Ουγγαρίας ψάχνουν αντίδραση.

Ο Marquez άλλωστε είναι ο νικητής του περσινού Grand Prix στη συγκεκριμένη πίστα και φυσικά έχει την ποιότητα για να το επαναλάβει, παρά τη μέτρια σεζόν του έως τώρα. Ένας τραυματισμός στον ώμο έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή και το να πάρει τη νίκη προσφέρεται σε απόδοση 5.00 στη Novibet.

Αυτός που θα λείπει από την Ουγγαρία, είναι ο αδερφός του Marc, Alex Marquez. Το ατύχημα που είχε στην Ισπανία τον οδήγησε σε επέμβαση και έτσι έλειψε και από το Grand Prix του Μουτζέλο. Ο Iker Lecuona είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ισπανό αναβάτη, σε έναν αγώνα με τεράστιο ενδιαφέρον για κάθε θέση.



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