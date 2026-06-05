Ορισμένες ομάδες εμφανίστηκαν στο Μονακό με νέα αεροδυναμικά εξαρτήματα τα οποία δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Το Grand Prix Μονακό ανέκαθεν αποτελούσε μία ξεχωριστή πρόκληση για τους μηχανικούς της Formula 1 και το ίδιο συμβαίνει και το 2026. Η απόφαση της FIA να μην επιτρέψει τη χρήση του «straight mode» των ενεργών αεροδυναμικών συστημάτων στους δρόμους του Πριγκιπάτου άνοιξε ένα νέο πεδίο δημιουργικότητας για αρκετές ομάδες.

Οι Mercedes, Red Bull Racing, McLaren Racing, Audi, Cadillac και Racing Bulls παρουσίασαν διαφορετικές λύσεις στην περιοχή της πίσω πτέρυγας, εκμεταλλευόμενες τον χώρο που κανονικά καταλαμβάνει ο μηχανισμός ενεργοποίησης του active aero. Φαίνεται πως όλες αυτές οι ομάδες εκμεταλλεύτηκαν ένα παράθυρο στους τεχνικούς κανονισμούς ώστε να βρουν επιπλέον κάθετη δύναμη.

Γιατί εμφανίστηκαν τα νέα πτερύγια

Σε όλες τις πίστες του φετινού πρωταθλήματος, το σύστημα ενεργής αεροδυναμικής χρησιμοποιείται για τη μείωση της οπισθέλκουσας (σ.σ. drag) στις ευθείες. Στο Μονακό όμως δεν υπάρχουν ζώνες ενεργοποίησης, καθώς η FIA έκρινε ότι το χαρακτηριστικό του σιρκουί δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση του.

We're seeing some crazy rear wing designs in Monaco this weekend 👀



...And none more so than on the Mercedes and McLaren! 🧐#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tQduvwUY4p June 5, 2026

Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός ενεργοποίησης της πίσω εροτομής παραμένει ουσιαστικά ανενεργός για το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο.

Οι ομάδες βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον διαθέσιμο χώρο προσθέτοντας μικρά αεροδυναμικά στοιχεία με στόχο την αύξηση της κάθετης δύναμης.

Mercedes, Red Bull and McLaren have arrived in Monaco with radical rear-wing winglets.



With Straight Mode not used at Monaco, teams have exploited a regulation loophole to add extra downforce where drag is far less important.#F1 #Formula1 #DRSDriven #MonacoGP pic.twitter.com/p4yUeu8qlC — DRS DRIVEN (@drsdriven) June 5, 2026

Η Mercedes με την πιο πρωτοποριακή λύση

Η Mercedes παρουσίασε τη πιο εντυπωσιακή εκδοχή της ιδέας. Η γερμανική ομάδα τοποθέτησε μια σειρά από μικρά πτερύγια σε διαδοχική διάταξη πάνω από την πίσω πτέρυγα, δημιουργώντας μια κατασκευή που θυμίζει πολλαπλά αεροδυναμικά προφίλ τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο.

Woah, check out this F1 innovation! 🏎️ Teams at Monaco are getting creative since straight mode is out. Some are swapping rear wing actuators for tiny winglets. 🤩 So cool to see these engineering hacks! 🔧 What do you all think? 🤔 #F1 #Mercedesf1 #monaco #Formula1 pic.twitter.com/ab2oGnivgI June 5, 2026

Μάλιστα, ορισμένα από αυτά διαθέτουν και «Gurney flaps», ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η παραγόμενη κάθετη δύναμη. Παρόμοια λύση αλλά μικρότερου βεληνεκούς έχει η McLaren Racing στις δύο MCL40 με στόχο την αύξηση της αεροδυναμικής απόδοσης στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Η Red Bull Racing ακολούθησε πιο συντηρητική προσέγγιση, ενσωματώνοντας δύο μικρά πτερύγια στο υπάρχον κάλυμμα του μηχανισμού ενεργοποίησης. Η Audi επέλεξε δύο διαδοχικά στοιχεία στο επάνω μέρος της πίσω πτέρυγας, λύση που θυμίζει αντίστοιχες αεροδυναμικές διατάξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από τη Ferrari.

McLaren has joined the Monaco Grand Prix trend of exploiting the removal of active aero to add extra fins to the rear wing of its Formula 1 car.



Each team has taken a different approach, and McLaren's is made up of three winglets in the area that the adjuster would normally be… pic.twitter.com/cJaXyI9H13 June 4, 2026

Παρόμοια φιλοσοφία ακολούθησε και η Cadillac, η οποία αφαίρεσε πλήρως το σύστημα ενεργοποίησης για να δημιουργήσει χώρο για το νέο αεροδυναμικό στοιχείο.

Στο Μονακό όμως η τελική ταχύτητα παίζει πολύ μικρότερο ρόλο σε σχέση με την πρόσφυση στις αργές στροφές και την επιτάχυνση στις εξόδους.

Για αυτόν τον λόγο οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρωτοποριακές και ασυνήθιστες αεροδυναμικές λύσεις χωρίς να ανησυχούν ιδιαίτερα για την αύξηση της κάθετης δύναμης.

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