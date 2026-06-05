F1: Οι καινοτομίες ομάδων που κέντρισαν τα βλέμματα στο Μονακό

F1: Οι καινοτομίες ομάδων που κέντρισαν τα βλέμματα στο Μονακό
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Ορισμένες ομάδες εμφανίστηκαν στο Μονακό με νέα αεροδυναμικά εξαρτήματα τα οποία δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Το Grand Prix Μονακό ανέκαθεν αποτελούσε μία ξεχωριστή πρόκληση για τους μηχανικούς της Formula 1 και το ίδιο συμβαίνει και το 2026. Η απόφαση της FIA να μην επιτρέψει τη χρήση του «straight mode» των ενεργών αεροδυναμικών συστημάτων στους δρόμους του Πριγκιπάτου άνοιξε ένα νέο πεδίο δημιουργικότητας για αρκετές ομάδες.

Οι Mercedes, Red Bull Racing, McLaren Racing, Audi, Cadillac και Racing Bulls παρουσίασαν διαφορετικές λύσεις στην περιοχή της πίσω πτέρυγας, εκμεταλλευόμενες τον χώρο που κανονικά καταλαμβάνει ο μηχανισμός ενεργοποίησης του active aero. Φαίνεται πως όλες αυτές οι ομάδες εκμεταλλεύτηκαν ένα παράθυρο στους τεχνικούς κανονισμούς ώστε να βρουν επιπλέον κάθετη δύναμη.

F1 Guide
F1 Guide

Γιατί εμφανίστηκαν τα νέα πτερύγια

Σε όλες τις πίστες του φετινού πρωταθλήματος, το σύστημα ενεργής αεροδυναμικής χρησιμοποιείται για τη μείωση της οπισθέλκουσας (σ.σ. drag) στις ευθείες. Στο Μονακό όμως δεν υπάρχουν ζώνες ενεργοποίησης, καθώς η FIA έκρινε ότι το χαρακτηριστικό του σιρκουί δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση του.

Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός ενεργοποίησης της πίσω εροτομής παραμένει ουσιαστικά ανενεργός για το συγκεκριμένο αγωνιστικό τριήμερο.

Οι ομάδες βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον διαθέσιμο χώρο προσθέτοντας μικρά αεροδυναμικά στοιχεία με στόχο την αύξηση της κάθετης δύναμης.

Η Mercedes με την πιο πρωτοποριακή λύση

Η Mercedes παρουσίασε τη πιο εντυπωσιακή εκδοχή της ιδέας. Η γερμανική ομάδα τοποθέτησε μια σειρά από μικρά πτερύγια σε διαδοχική διάταξη πάνω από την πίσω πτέρυγα, δημιουργώντας μια κατασκευή που θυμίζει πολλαπλά αεροδυναμικά προφίλ τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο.

Μάλιστα, ορισμένα από αυτά διαθέτουν και «Gurney flaps», ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η παραγόμενη κάθετη δύναμη. Παρόμοια λύση αλλά μικρότερου βεληνεκούς έχει η McLaren Racing στις δύο MCL40 με στόχο την αύξηση της αεροδυναμικής απόδοσης στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Η Red Bull Racing ακολούθησε πιο συντηρητική προσέγγιση, ενσωματώνοντας δύο μικρά πτερύγια στο υπάρχον κάλυμμα του μηχανισμού ενεργοποίησης. Η Audi επέλεξε δύο διαδοχικά στοιχεία στο επάνω μέρος της πίσω πτέρυγας, λύση που θυμίζει αντίστοιχες αεροδυναμικές διατάξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από τη Ferrari.

Παρόμοια φιλοσοφία ακολούθησε και η Cadillac, η οποία αφαίρεσε πλήρως το σύστημα ενεργοποίησης για να δημιουργήσει χώρο για το νέο αεροδυναμικό στοιχείο.

Στο Μονακό όμως η τελική ταχύτητα παίζει πολύ μικρότερο ρόλο σε σχέση με την πρόσφυση στις αργές στροφές και την επιτάχυνση στις εξόδους.

Για αυτόν τον λόγο οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρωτοποριακές και ασυνήθιστες αεροδυναμικές λύσεις χωρίς να ανησυχούν ιδιαίτερα για την αύξηση της κάθετης δύναμης.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν τις εντυπωσιακές μονομαχίες στο GP Καναδά και τα νέα δεδομένα που έφερε η εγκατάλειψη του George Russell σε συνδυασμό με τη νίκη του Kimi Antonelli.

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@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media

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