Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά από περίοδο έντονης αβεβαιότητας, ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει το διετές του συμβόλαιο, βάζοντας τέλος στη διαμάχη με την Aprilia και στα σενάρια μετακίνησής του.

Ο κόσμος του MotoGP παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του παγκόσμιου πρωταθλητή Χόρχε Μαρτίν και τη συμβατική του διαμάχη με την Aprilia Factory Racing. Μετά από εβδομάδες έντονων φημών, αντικρουόμενων δηλώσεων και απειλών για δικαστική προσφυγή, ο ίδιος ο Μαρτίν έβαλε τέλος στην αγωνία. Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του GP Τσεχίας, στο Μπρνο, ο Ισπανός αναβάτης ανακοίνωσε την απόφασή του να τιμήσει πλήρως το διετές συμβόλαιό του και να παραμείνει στην Aprilia για τη σεζόν του 2026.

✅ @88jorgemartin confirms he will remain with Aprilia in 2026#MotoGP pic.twitter.com/aHubwJZMuT