Κρίσιμες αναμένεται να είναι οι επόμενες εβδομάδες για τον Γάλλο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας, μιας και θα κριθεί το μέλλον του στο Μαρανέλο.

Παρασκηνιακές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Ferrari που αφορούν το ρόλο του επικεφαλής της ομάδας της Formula 1. O Φρεντ Βασέρ τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται υπό έντονη πίεση, καθώς η κριτική που ασκείται στο πρόσωπό του για τα κακά αποτελέσματα στην πίστα είναι κατώτερα των προσδοκιών.

Ο Βασέρ διανύει το τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τη Ferrari και η θέση του για το 2026 δεν είναι δεδομένη. Μάλιστα έχουν ήδη ακουστεί ορισμένα ονόματα ως αντικαταστάτες του Βασέρ για το 2026. Αυτά είναι του επικεφαλής της Ferrari στο WEC, Αντονέλο Κολέτα, και του τέως επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ.

Παρά την έως τώρα απογοητευτική σεζόν στο 2025, στην οποία μετρά μόλις μία νίκη και αυτή στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας με τον Λιούις Χάμιλτον, το μέλλον του Βασέρ στη Ferrari δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Όπως αναφέρει το Autoracer, ο Γάλλος έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες κύριο θέμα της συζήτησης είναι η διάρκεια που θα έχει όπως επίσης και το επίπεδο εξουσίας και αρμοδιοτήτων του Γάλλου, εφόσον «πέσουν» οι υπογραφές.

Η τελική απόφαση δεν περιμένουμε να παρθεί σύντομα. Χρονικό όριο για την επίτευξη ή μη της συμφωνίας δεν υπάρχει. Όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής διακοπής. Ιδανικό Grand Prix για μία πιθανή ανακοίνωση είναι φυσικά o αγώνας της Μόντσα, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου.

