H ιταλική μάρκα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το θρυλικό αγώνα και το έκανε με την ιδιωτική της συμμετοχή, κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς.

Οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Γέφεϊ Γε και Φιλ Χάνσον με τη #83 Ferrari 499P της AF Corse έγραψαν ιστορία, καθώς κατέκτησαν τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2025 μετά από 386 γύρους. Το πλήρωμα της εμβληματικής πλέον κίτρινης Ferrari, η οποία είναι ιδιωτική και όχι εργοστασιακή συμμετοχή στην κατηγορία Hypercar.

Για πρώτη φορά μετά το 2005 μία ιδιωτική ομάδα κατέκτησε τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν, ενώ για πρώτη φορά μετά το 1996 μία ιδιωτική συμμετοχή κατάφερε να κερδίσει εργοστασιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα στο θρυλικό αγώνα. Με την τρίτη συνεχόμενη νίκη της η Ferrari εφτασε τις 12 στο Λε Μαν, μία πίσω από την Audi.

AF CORSE WIN THE 24 HOURS OF LE MANS!! 🏆🇫🇷



The #83 fights until the very end in a nail-biting finish!

#WEC #LeMans24 #Ferrari @AFCorse @FerrariHypercar pic.twitter.com/ERluF5PLvM — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2025

Μάχη μέχρι την τελευταία ώρα

Η νίκη για το πλήρωμα της #83 Ferrari δεν ήταν καθόλου εύκολη. Κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το μεγάλο λάθος της #51 499P και πήραν την πρωτοπορία του αγώνα και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Εκπληκτικά stint των Γε και Κουμπίτσα κράτησαν το κίτρινο Hypercar στην κορυφή μέχρι τον τερματισμό για μία ιστορική νίκη και δεύτερη για ιδιωτικό Hypercar στη σύγχρονη εποχή του WEC.

𝗔𝗻𝗱 𝗶𝘁'𝘀 𝗮 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 𝘄𝗶𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶!🏆



The #83 499P seals the 𝗵𝗮𝘁-𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗺𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝗿. With 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗞𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮, 𝗬𝗶𝗳𝗲𝗶 𝗬𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗵𝗶𝗹 𝗛𝗮𝗻𝘀𝗼𝗻, Ferrari has shone… pic.twitter.com/etLfafZIqU — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Στη 2η θέση με μία ηρωική προσπάθεια και έναν τρομερό αγώνα τερμάτισε η #6 Porsche 963 της Team Penske. Οι Κέβιν Έστρε, Λόρενς Βανθούρ και Ματ Κάμπελ πάλεψαν σκληρά, είχαν εξαιρετική στρατηγική, ένα ταχύτατο Hypercar στα χέρια τους κι εν τέλει ήταν μόλις 15 δευτερόλεπτα μακριά από τη νίκη.

The #6 Porsche is back on the podium after overtaking the #51 Ferrari! 💨



With 2 hours to go, it’s all wide open again… 🔥🏁 #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/LAWL4p8Rmb — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Στην 3η θέση της κατάταξης τερμάτισε η εργοστασιακή Ferrari #51 των Αντόνιο Τζοβινάτσι, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο. Το πλήρωμα πλήρωσε το μεγάλο λάθος στο τέλος της 20ης ώρας, όμως πήρε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του τίτλου. Στην 4η θέση της κατάταξης τερμάτισε η #50 Ferrari 499P, με τους νικητές του αγώνα για το 2024 να πληρώνουν τα σοβαρά λάθη και τις ποινές για την απώλεια της νίκης.

Big battle on track for these 3 for places on the top 🫣#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/jdsdaI9vjb June 14, 2025

Στην 5η θέση και 2 λεπτά μακριά από την κορυφή τερμάτισε το #12 Cadillac V-Series.R που ξεκίνησε τον αγώνα από την pole position. H Team Jota που τρέχει το αγωνιστικό πρόγραμμα της αμερικανικής φίρμας δεν είχε το ρυθμό για τη νίκη, όμως πήρε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Toyota Gazoo Racing, η οποία πήρε την 6η θέση στον αγώνα με το #7 GR010 έχοντας πολλά προβλήματα, λάθη και ατυχίες. Στην 7η θέση ήταν η #5 Porsche, 36 δευτερόλεπτα μπροστά από το #38 Cadillac, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #4 Porsche 963 και το #35 Alpine A424.

A steady stream from high above the Mulsanne Straight as the cars exit Tertre Rouge Corner for the first time in 24 Hours. 👀#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/P4d2xyAyip June 14, 2025

Δράμα μέχρι τέλους στην LMP2

Τρομερές ανατροπές έγιναν στη δεύτερη κατηγορία πρωτοτύπων, μ τη νίκη να κρίνεται 15 λεπτά πριν τον τερματισμό. Οι Γιάκουμπ Σμικόφσκι, Τομ Ντίλμαν και Νικ Γέλολι με το #43 Oreca 07 της Inter Europol Competition δέχθηκαν ποινή διέλευσης την τελευταία ώρα του αγώνα και έχασαν την πρωτοπορία που είχαν για περισσότερες από 10 ώρες.

Όμως το #48 Oreca της VDS Panis Racing αντιμετώπισε κάποιου είδους τεχνικό πρόβλημα και έχανε συνεχώς χρόνο. Εν τέλει το #43 της Inter Europol πέρασε στην κορυφή και πήρε μία άκρως περιπετειώδη νίκη.

Η VDS Panis Racing κατέκτησε τη 2η θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η AO by TF με το #199 Oreca.

H Porsche κυρίαρχη στην LMGT3

Έπειτα από 24 ώρες σκληρών μονομαχιών, διαφορετικών στρατηγικών και δύσκολων συνθηκών, οι Ρίχαρντ Λιτς, Ράιαν Χάρντγουϊκ και Ρικάρντο Πέρα αναδείχθηκαν νικητές. Το πλήρωμα της #92 Porsche 911 GT3 έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα, απέφυγε τα λάθη και έγραψαν το όνομά τους στην ιστορία.

Porsche rules the LMGT3 class once again with the #92 Porsche 911 GT3 R of @manthey_racing 1st Phorm!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/aQwlt6zmIk — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2025

Στη 2η θέση τερμάτισε η #21 Ferrari των Αλέσιο Ροβέρα, Σάιμον Μαν και Φρεντ Χέριο, οι οποίο ήταν 31 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Στην 3η θέση τερμάτισε η #81 Corvette των Τσάρλι Ίστγουντ, Τομ Φαν Ρόμποϊ και Ρούι Αντράντ, οι οποίοι έφεραν το αμερικανικό αγωνιστικό αυτοκίνητο στο βάθρο του μεγαλύτερου αγώνα του motorsport.

