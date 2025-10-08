Ο Βρετανός οδηγός της Scuderia Ferrari έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση μετά από ένα ακόμη απογοητευτικό αγωνιστικό τριήμερο.

Ο Λιούις Χάμιλτον πέρασε ίσως μία από τις πιο φορτισμένες εβδομάδες της καριέρας του, συνδυάζοντας τον πόνο της απώλειας με την απογοήτευση ενός δύσκολου αγώνα στη Σιγκαπούρη. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 άνοιξε την καρδιά του στα social media, στέλνοντας μήνυμα εσωτερικής δύναμης, ευγνωμοσύνης και πίστης στη Ferrari.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix στη Μαρίνα Μπέι, ο Χάμιλτον ανακοίνωσε πως ο αγαπημένος του σκύλος, Ρόσκο, έφυγε από τη ζωή. Ο Βρετανός οδηγός δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα, ευχαριστώντας τον πιστό του φίλο για τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

Διαβάστε επίσης: Έκτακτη σύσκεψη κορυφής στη Ferrari για να σταματήσει η κατρακύλα

Unleashing the inner artist 🖌️ pic.twitter.com/1GbYzlP3nR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 7, 2025

Παρά τη συναισθηματική του φόρτιση, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε αποφασισμένος μέσα στο τριήμερο. Πήρε την 6η θέση στις κατατακτήριες, όμως στον αγώνα της Κυριακής περιορίστηκε στην 8η θέση, μετά από πρόβλημα στα φρένα και ποινή πέντε δευτερολέπτων για παραβίαση ορίων πίστας.

Ο Χάμιλτον εκπέμπει θετική ενέργεια

Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, περιγράφοντας τη συναισθηματική του κατάσταση μετά την απώλεια και τη δύσκολη εμφάνιση στη Σιγκαπούρη:

«Ύστερα από μια δύσκολη εβδομάδα, νιώθω όμορφα που επέστρεψα στο σπίτι. Είχα χρόνο να σκεφτώ όσα έγιναν στη Σιγκαπούρη και το βασικό συναίσθημα που νιώθω είναι ευγνωμοσύνη. Η αγάπη και η στήριξη που ένιωσα μετά την απώλεια του Ρόσκο ήταν μια δυνατή υπενθύμιση ότι, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά, υπάρχει πολύ καλό γύρω μας, αρκεί να το αναζητήσεις».

The Singapore light show 💡 pic.twitter.com/HimhFBuiJU — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 7, 2025

Δεν είναι όλα «μαύρα» στη Ferrari

Ο Χάμιλτον, που διανύει την πρώτη του χρονιά στη Ferrari, στάθηκε στη νοοτροπία της ομάδας και στη σημασία της ανθεκτικότητας μετά από ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα:

«Κοιτάζω και τα θετικά μέσα στην πίστα. Οι τίτλοι στα ΜΜΕ δείχνουν μόνο τη μία πλευρά, εκείνη όπου κάτι δεν πάει όπως θέλουμε. Αλλά αυτό που με νοιάζει περισσότερο είναι το πώς αντιδρά η ομάδα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Το πώς σηκωνόμαστε ξανά και συνεχίζουμε. Χθες ήταν το τέλειο παράδειγμα. Είχαμε σωστή στρατηγική, αλλά το πρόβλημα στα φρένα μάς πήγε πίσω τη στιγμή που είχαμε βρει ρυθμό. Τώρα επιστρέφουμε στο εργοστάσιο, μαθαίνουμε από όσα έγιναν και ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αγώνα».

Η πρόοδος δεν είναι αρκετή

Ο Βρετανός οδηγός έστειλε και ένα μήνυμα πίστης προς τη Ferrari, δείχνοντας πως η ομάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, αλλά έχει ακόμα δουλειά μπροστά της:

«Είμαι πραγματικά περήφανος για αυτή την ομάδα και θέλω να τη βοηθήσω να πετύχει τα αποτελέσματα που αξίζουν όλοι – και οι tifosi. Βλέπω την πρόοδο και τη σκληρή δουλειά που γίνεται σε κάθε αγώνα. Αλλά αυτή είναι η Ferrari. Η πρόοδος από μόνη της δεν αρκεί. Για να πετύχουμε τη δόξα, πρέπει να πάμε πιο μακριά, να γίνουμε καλύτεροι. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά μαζί. Αν χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε ήδη καταφέρει και αλλάξουμε όσα χρειάζονται, πιστεύω απόλυτα ότι θα τα καταφέρουμε. Forza Ferrari».