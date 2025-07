Παρελθόν από την αυστριακή ομάδα αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Βρετανός με τον αντικαταστάτη του να έχει ήδη βρεθεί.

Εξελίξεις τεραστίων διαστάσεων στη Formula 1 λίγα 24ωρα μετά το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο επικεφαλής της πρωταθλήτριας (οδηγών) Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, απομακρύνθηκε έπειτα από 20 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.

Ο Χόρνερ έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών δημοσιευμάτων τους τελευταίους μήνες σχετικά με το μέλλον του και την εξουσία του εντός της ομάδας. Η αγωνιστική πτώση τους τελευταίους 12 μήνες σε συνδυασμό με την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών όπως ο Άντριαν Νιούι, είχαν φέρει τον Βρετανό υπό πίεση. Μάλιστα, ήταν διαρκώς σε ανοικτή κόντρα με τον Γιος Φερστάπεν.

Ο Χόρνερ ήταν ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα επικεφαλής της Red Bull Racing στην 20ετή ιστορία της στο σπορ.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6