Σαν Σήμερα: Η επική νίκη του Ράικονεν στη Σουζούκα (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία της Formula 1, θα θυμηθούμε το ρεσιτάλ του Κίμι Ράικονεν στο Grand Prix Ιαπωνίας και την επική του νίκη με προσπέρασμα στην πιο δραματική στιγμή. Επιπλέον, δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές της Red Bull Racing εξασφάλισαν την ίδια μέρα το δεύτερο τίτλο της καριέρας τους, ενώ μια ομάδα κατέκτησε την τελευταία της νίκη. Τέλος, ένας θρύλος των αγώνων ταχύτητας, πραγματοποίησε τον τελευταίο του αγώνα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1977, η Walter Wolf Racing κατέκτησε την τελευταία της νίκη επικρατώντας στο τελευταίο GP Καναδά που διεξήχθη στο Μόσπορ, δια χειρός Τζόντι Σέκτερ. Ο Μάριο Αντρέτι προηγήθηκε στα πρώτα ¾ του αγώνα, με τον Τζέιμς Χαντ να τον καταδιώκει. Ο Βρετανός της McLaren τέθηκε επικεφαλής, μέχρι τη σύγκρουση στην προσπάθειά του να ντουμπλάρει τον Γιόχεν Μας. Μάλιστα, όντας εξοργισμένος, κοντοστάθηκε στην άκρη της πίστας και γρονθοκόπησε έναν βοηθό που προσπαθούσε να τον απομακρύνει. Ο Αντρέτι συνέχισε να προηγείται μέχρι τους τελευταίους τρεις γύρους, όταν ο κινητήρας του έσπασε, χαρίζοντας στον Σέκτερ την τρίτη του νίκη στη σεζόν και την τελευταία της Wolf.

Σαν σήμερα το 1994, ο Μάριο Αντρέτι έλαβε μέρος στον τελευταίο του αγώνα στο πρωτάθλημα CART. Το event πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Λαγκούνα Σέκα και ήταν ο αγώνας υπ’ αριθμόν 407 για τον 54χρονο Αμερικανό. Ο Αντρέτι τελικά εγκατέλειψε στον 82ο γύρο λόγω αστοχίας στον κινητήρα, ενώ βρισκόταν στην 7η θέση. Νικητής αναδείχθηκε ο Πολ Τρέισι για την Team Penske.

Σαν σήμερα το 2005, το GP Ιαπωνίας της F1 αποδείχθηκε ένας από τους πιο συγκλονιστικούς της σεζόν. Το grid της εκκίνησης ήταν αρκετά ασυνήθιστο λόγω της βροχής που επηρέασε τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Κίμι Ράικονεν της McLaren είχε εκκινήσει μόλις 17ος αλλά προσπέρασε επιβλητικά όσους βρίσκονταν μπροστά του, μεταξύ άλλων και τον πρωτοπόρο Τζανκάρλο Φιζικέλα στον τελευταίο γύρο, ώστε να κατακτήσει μια αλησμόνητη νίκη. Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του Φινλανδού στην καριέρα του στη Formula 1. Ο απογοητευμένος Ιταλός της Renault αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, την ώρα που ο Φερνάντο Αλόνσο έκλεισε το βάθρο έχοντας εκκινήσει 16ος. Ο Ισπανός προσέφερε με τη σειρά του μιαν άλλη ιστορική στιγμή στο συγκεκριμένο αγώνα, προσπερνώντας καταπληκτικά τον θρύλο, Μίκαελ Σουμάχερ, από την εξωτερική στην επικίνδυνη στροφή 130R.

Σαν σήμερα το 2011, ο Σεμπάστιαν Φέτελ τερμάτισε στην 3η θέση στο Grand Prix Ιαπωνίας στην αγαπημένη του Σουζούκα και στέφθηκε για δεύτερη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Τζένσον Μπάτον κατέκτησε ωστόσο μια πανάξια νίκη με τη McLaren, έχοντας έξυπνη στρατηγική έναντι της Red Bull και του Φέτελ. Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε επίσης έναν καλό αγώνα, προσπερνώντας τον Γερμανό για να τερματίσει δεύτερος. Βέβαια, η τρίτη θέση του βάθρου αρκούσε στον Φέτελ, καθώς με αυτήν εξασφάλισε και μαθηματικά τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του στην F1, με τέσσερις αγώνες να απομένουν.

Σαν σήμερα το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ κατέκτησε μια άκρως καθοριστική νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας, αποκτώντας έτσι την ευχέρεια να τερματίσει μόλις δεύτερος στους υπόλοιπους τέσσερις αγώνες της σεζόν ώστε να επικρατήσει του Λιούις Χάμιλτον στη μάχη του τίτλου. Ο Βρετανός από τη μεριά του έκανε κάκιστη εκκίνηση λόγω δυσλειτουργίας του συμπλέκτη και έπεσε αρχικά 8ος, ανακτώντας τελικά κάποιες από τις χαμένες θέσεις ώστε να τερματίσει τρίτος, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Όπως έμελλε να αποδειχθεί, αυτή ήταν παραδόξως η 23η και τελευταία νίκη του Ρόσμπεργκ στην F1. Επίσης, το αποτέλεσμα του αγώνα εξασφάλισε στη Mercedes τον τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Σαν σήμερα το 2022, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε μαθηματικά το δεύτερο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1, κερδίζοντας το Grand Prix Ιαπωνίας στη Σουζούκα. Για να το κάνει αυτό, έπρεπε με διαδικασίες εξπρές οι αγωνοδίκες να απονέμουν 5 δευτερόλεπτα ποινής στον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έκοψε το σικέιν στον τελευταίο γύρο του αγώνα έχοντας τον Σέρχιο Πέρεζ πίσω του. Έτσι, ο Μεξικανός τερμάτισε 2ος, μπροστά από τον Μονεγάσκο της Scuderia Ferrari.

Φωτογραφίες: crystalracing/X