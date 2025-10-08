Η αυστριακή ομάδα έχει πάρει ένα μεγάλο ρίσκο στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, το οποίο μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επόμενη χρονιά.

Ενώ οι περισσότερες ομάδες της Formula 1 έχουν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους στην επόμενη γενιά μονοθεσίων, η Red Bull Racing συνεχίζει να φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο RB21. Ο Μαξ Φερστάπεν παραδέχτηκε ότι το νέο πάτωμα που παρουσιάστηκε στη Μόντσα «σίγουρα βοήθησε», ενώ στη Σιγκαπούρη η ομάδα δοκίμασε και καινούργιο εμπρός φτερό.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο επικεφαλής μηχανικός της Red Bull, Πολ Μόναχαν, η ομάδα του Μίλτον Κινς χρειάστηκε να «στριμώξει» χρονικά την ανάπτυξη αυτών των βελτιώσεων στην RB21. Έτσι κατάφερε να μην θυσιάσει σημαντικό χρόνο από το project του 2026.

Η Red Bull δεν εγκαταλείπει το 2025

Μετά το Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, αναγνώρισε ότι η παρατεταμένη εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις προετοιμασίες για το 2026. Ο Γάλλος εξήγησε πως το cost cap και οι αεροδυναμικοί περιορισμοί ATR (Aerodynamic Testing Restrictions) μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

«Από τη σκοπιά της Red Bull Racing, θεωρώ ότι κάναμε το σωστό. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πλήρως αν το project έχει ακόμη περιθώρια απόδοσης. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια εργαλεία και μεθόδους και για το επόμενο μονοθέσιο, ακόμη κι αν οι κανονισμοί αλλάζουν δραστικά», ανέφερε ο Μεκίς.

Ο Γάλλος εξήγησε ότι ο μόνος τρόπος για να ελέγξει η ομάδα την αξιοπιστία των εργαλείων της (αεροσήραγγα, προσομοιωτής, ανάλυση δεδομένων) είναι να τα επιβεβαιώσει στην πράξη, με το τρέχον μονοθέσιο.

«Είναι κρίσιμο να διαπιστώσουμε με το φετινό μονοθέσιο ότι ο τρόπος με τον οποίο αναλύουμε και αναπτύσσουμε τα δεδομένα μας είναι σωστός. Αν καταφέρουμε να αποδώσουμε αυτό το επίπεδο απόδοσης, τότε θα έχουμε αυτοπεποίθηση για τον χειμώνα και για το νέο μονοθέσιο».

No quit in this Team: the work continues 👊#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/DCHCdxKhcm — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 8, 2025

Μία σωστή στρατηγικά απόφαση

Ο Γάλλος επικεφαλής ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική επιλογή της Red Bull, που συνοδεύεται από ρίσκο.

«Φυσικά υπάρχει κόστος για το project του 2026, χωρίς αμφιβολία. Όμως πιστεύουμε ότι είναι η σωστή ανταλλαγή για εμάς. ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι υπόλοιποι».

Η συνεχής εξέλιξη της RB21 έχει βοηθήσει σημαντικά τον Μαξ Φερστάπεν να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία από τον Όσκαρ Πιάστρι στους 63 βαθμούς.