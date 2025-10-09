Η ομάδα της Ferrari στη Formula 1 πρέπει να πάρει παράδειγμα από τις φετινές επιτυχίες του προγράμματος Hypercar του WEC ώστε να επιστρέψει στην κορυφή.

Για όλους και για όλα μίλησε ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day. Πρόκειται για μια εκδήλωση με έντονο οικονομικό χαρακτήρα, που όμως αφορά άμεσα και το μέλλον της Ferrari συνολικά.

Παρόντες στην έδρα του «Cavallino Rampante» ήταν τόσο ο Έλκαν, όσο και ο CEO Μπενεντέτο Βίνια, παρουσιάζοντας στους επενδυτές τα οικονομικά και βιομηχανικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ferrari παραμένει μία σταθερά αναπτυσσόμενη, ισχυρή και υγιής εταιρεία.

WPW can only stand for one thing 😉👇 pic.twitter.com/kaU6dHuHzT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 8, 2025

Ο πρόεδρος μίλησε

Όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Έλκαν, οι ίδιοι χαρακτηρισμοί δεν μπορούν –τουλάχιστον προς το παρόν– να αποδοθούν και στη Scuderia Ferrari στη Formula 1. Παρ’ όλα αυτά, ο Ιταλοαμερικανός πρόεδρος έκανε σημαντικές αναφορές στο αγωνιστικό τμήμα και έστειλε μήνυμα ελπίδας στους οπαδούς της ομάδας.

«Είμαι βαθιά δεσμευμένος απέναντι στους αγαπημένους μας Ferraristi, που μας εμπιστεύονται τα όνειρά τους, αλλά και στους πιστούς μας φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανυπομονούν να μας δουν να νικάμε ξανά στη Formula 1, όπως ήδη συμβαίνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC)», δήλωσε ο Έλκαν.

Η Ferrari κατέκτησε φέτος την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στις 24 Ώρες Λε Μαν, κερδίζοντας το δικαίωμα να κρατήσει το θρυλικό τρόπαιο στο Μαρανέλο. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που υπενθυμίζει την αγωνιστική ψυχή της εταιρείας.

«Η Ferrari δεν επέλεξε ποτέ τον εύκολο δρόμο, αλλά τον πιο ουσιαστικό. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να δημιουργούμε. Θα συνεχίσουμε να προσελκύουμε και να εκπαιδεύουμε εξαιρετικούς ανθρώπους και να αποδεικνύουμε, κάθε χρόνο, τη μοναδικότητα της Ferrari». πρόσθεσε ο Έλκαν.

Ξεκάθαρο το μήνυμα του Βίνια

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνια, ο οποίος έχει εμφανιστεί αρκετές φορές φέτος στις πίστες, ενώ είχε και καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Φρεντ Βασέρ, τον επικεφαλής της Scuderia Ferrari στη Formula 1.

Κατά την ομιλία του, ο Βίνια υπογράμμισε ότι η δέσμευση της Ferrari παραμένει ακλόνητη: «Πρέπει να κερδίσουμε, γιατί το οφείλουμε στους πιστούς μας φιλάθλους σε όλο τον κόσμο».

Με τη Scuderia να δείχνει σημάδια προόδου τη φετινή χρονιά και την επιστροφή στις νίκες να αποτελεί ξεκάθαρο στόχο, το μήνυμα από το Μαρανέλο είναι σαφές: η Ferrari δεν σταματά να επενδύει – τόσο στις αγωνιστικές της προσπάθειες, όσο και στους ανθρώπους που την κάνουν μοναδική.

