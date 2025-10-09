Τι αναφέρει η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Την επιλογή να μην εκδίδεται η απόδειξη διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων και γεφυρών, θα έχουν πλέον οι οδηγοί στην Ελλάδα. Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), Γιώργου Πιτσιλή.

Στην εγκύκλιο με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκτύπωση των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων λιανικής κατά τις διελεύσεις από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες», αναφέρεται πως «η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη διέλευση οχημάτων δύναται να μην εκτυπώνεται, εφόσον κατόπιν ενημέρωσής του, ο πελάτης επιλέγει την μη εκτύπωσή της».

Οι λόγοι για αυτή την απόφαση είναι περιβαλλοντικοί (μείωση της χρήσης χαρτιού αλλά και απόρριψής του στους δρόμους) και κυκλοφοριακοί (μείωση του χρόνου αναμονής ανά όχημα για την εκτύπωση της απόδειξης). Η αλλαγή αυτή αναμένεται να περιορίσει τις ουρές στις λωρίδες διοδίων με υπάλληλο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ:

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εκτύπωσης των

προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων εσόδων κατά την είσπραξη διοδίων στις διελεύσεις από

κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες ως εξής: