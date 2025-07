Ο Βρετανός δεν γνώριζε πως επρόκειτο να χάσει τη θέση του με την ομάδα την οποία κατέκτησε συνολικά 14 πρωταθλήματα στη Formula 1.



Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Red Bull Racing άλλαξε επικεφαλής, με τον Κρίστιαν Χόρνερ να χάνει τη θέση του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σοκ στον κόσμο της Formula 1, μιας και η αυστριακή ομάδα αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην ιστορία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χόρνερ ενημερώθηκε το βράδυ της Τρίτης από την αυστριακή ηγεσία της Red Bull ότι απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως CEO και επικεφαλής της ομάδας Formula 1. Η ανακοίνωση έγινε επίσημα την Τετάρτη το πρωί.

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Λορέν Μεκίς, πρώην επικεφαλής της Racing Bulls, με άμεση ισχύ. Ο Μεκίς παραδίδει τη δική του θέση στον Άλαν Περμέιν, ο οποίος γίνεται νέος επικεφαλής της δεύτερης ομάδας της Red Bull.

Την ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης, ο Χόρνερ απευθύνθηκε στους εργαζομένους του εργοστασίου στο Μίλτον Κινς της Μ. Βρετανίας:

«Χθες με ενημέρωσαν πως επιχειρησιακά δεν θα συμμετέχω πλέον στις δραστηριότητες της ομάδας. Θα παραμείνω εργαζόμενος στην εταιρεία, αλλά ο επιχειρησιακός ρόλος μου τελειώνει. Ήταν ένα σοκ, αλλά είχα χρόνο να το επεξεργαστώ. Ήθελα να σας το ανακοινώσω εγώ ο ίδιος και να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για τα 20 και πλέον χρόνια που περάσαμε μαζί. Όταν ήρθα πριν από 20 χρόνια, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, δεν ήξερα τι να περιμένω. Όμως με υποδεχθήκατε με ανοιχτές αγκάλες. Μέσα από δύο παλιά κτίρια, χτίσαμε ένα παγκόσμιο μονοθέσιο-δυναστεία. Το να είμαι μέρος αυτής της ομάδας ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου».

Η συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία μεταδόθηκε από το Sky Sports, με το προσωπικό να ξεσπά σε χειροκροτήματα στο φινάλε.

