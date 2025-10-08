Ο Ισπανός οδηγός θυμήθηκε το 2007, την πρώτη του χρονιά στη McLaren Racing και τόνισε για μία ακόμη φορά πως τα πράγματα ήταν εναντίον του στη μάχη του τίτλου.

Ο Φερνάντο Αλόνσο αναφέρθηκε ξανά σε μια από τις πιο ταραχώδεις... σελίδες της καριέρας του, αναφερόμενος στο σύντομο, αλλά και γεμάτο εντάσεις, πέρασμά του από τη McLaren το 2007. Εκείνη η σεζόν είχε στιγματιστεί από το σκάνδαλο «Spygate», στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής.

Ο Ισπανός θυμήθηκε τις δυσκολίες προσαρμογής στο νέο μονοθέσιο και εξήγησε γιατί η εμπειρία εκείνης της χρονιάς τον δίδαξε ότι ο οδηγός πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στις αλλαγές.

Αλόνσο εναντίον μονοθεσίου

Μιλώντας στην ισπανική AS, o Αλόνσο μίλησε για το μονοθέσιο της McLaren το 2007, η MP4/22, δεν του ταίριαζε, με τα ελαστικά να παίζουν καθοριστικό ρόλο:

«Αμέσως μετά το δεύτερο πρωτάθλημα, το 2007 βρέθηκα με ένα “αντι-Φερνάντο” μονοθέσιο. Τα ελαστικά τότε ήταν Bridgestone όμοια με αυτά που χρησιμοποιούσε το GP2 (σημερινή Formula 2) κι έτσι όσοι ανέβηκαν κατευθείαν από την GP2 (σ.σ. όπως ο τότε rookie Λιούις Χάμιλτον) βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση».

Ωστόσο για τον Αλόνσο αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, καθώς θεωρεί ότι οι κορυφαίοι οδηγοί πρέπει να προσαρμόζονται. Επίσης, το 2007, οι κανονισμοί επέτρεπαν δοκιμές εντός της σεζόν, με τον Αλόνσο να καλύπτει συνολικά 8.277 χιλιόμετρα σε πίστα, ένας αριθμός που δεν περιλαμβάνει την απόσταση που διένυσε στα Grand Prix. Αυτό ισοδυναμεί με απόσταση 27,1 Grand Prix σε δοκιμές.

Νέα προσαρμογή στα ελαστικά της Pirelli

Ο Αλόνσο θύμισε επίσης τις δυσκολίες που προκάλεσε, αργότερα, η επιστροφή της Pirelli στη Formula 1 (2011): η διαχείριση και το ζέσταμα των νέων ελαστικών ήταν εντελώς διαφορετική και χρειάστηκαν χρόνια για να βρεθεί η σωστή προσέγγιση. «Υπέφερα για μερικά χρόνια, αλλά έτσι είναι το σπορ», σχολίασε, υπενθυμίζοντας ότι οι αλλαγές στα ελαστικά πολλές φορές αναδιαμορφώνουν τους κανόνες του παιχνιδιού.